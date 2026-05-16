НА ЖИВО: Последното Вечно дерби за сезона (СЪСТАВИ)

1' - Начало на двубоя на Националния стадион.

Съставите

Левски: 92. Светослав Вуцов, 3. Майкон, 4. Кристиан Макун, 50. Кристиан Димитров, 71. Оливер Камдем, 78. Карлос Охене, 70. Георги Костадинов, 47. Акрам Бурас, 17. Евертон Бала, 99. Радослав Кирилов, 9. Хуан Переа

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 2. Давид Пастор, 5. Лумбард Делова, 14. Теодор Иванов, 17. Анхело Мартино, 6. Бруно Жордао, 10. Макс Ебонг, 30. Петко Панайотов, 38. Лео Перейра, 77. Алехандро Пиедраита, 9. Леандро Годой

ПРЕВЮ

Време е за последното Вечно дерби от сезон 2025/2026! Шампионът Левски, който сложи край на доминацията на Лудогорец, се сблъсква с финалиста за Купата на България - ЦСКА.

Втори пореден успех за "сините" срещу големия съперник или първа победа за "червените" срещу Левски през годината?

В стартовите 11 на Левски има една голяма изненада - Карлос Охене е избран пред Мазир Сула.

Треньорът на ЦСКА Христо Янев пък е направил 4 промени спрямо титулярите от равенството 1:1 с ЦСКА 1948. Завръщат се изтърпелите наказания Анхело Мартино, Бруно Жордао, Лео Перейра и Леандро Годой.