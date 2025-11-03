Над 17 000 билета за дербито вече са продадени

Огромен интерес към дербито между Левски и ЦСКА на 8 ноември. Над 17 000 билета вече са продадени, а по трибуните на Националния стадион се очаква да има около 30 000 души.

Интересът на феновете

Сектор А на "Васил Левски" е изцяло зает. За него не бяха пускани билети в свободна продажба - местата са запазени за притежателите на абонаментни карти от секторите А и В на "Герена". На централната трибуна има общо 6564 места. За сектор Б се предлагат 11 074 билета, от които над 7200 вече са продадени.

"Червените" привърженици са закупили около 3200 билета в секторите В и Г.

Формата на Левски и ЦСКА

Левски е лидер в първенството с аванс 6 точки пред втория ЦСКА 1948, който обаче е с мач по-малко. Преднината на "сините" пред Лудогорец е 11 точки.

Снимка: Lap.bg

ЦСКА е шести с 19 пункта.

Футболният сблъсък може да се окаже един от най-посетените в последно време, след като стана ясно, че само около 6500 места ще бъдат блокирани като буферни зони. За сравнение, в предишните мачове между тези отбори, буферните зони бяха по-големи.

