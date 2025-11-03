bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Над 17 000 билета за дербито вече са продадени

Сериозен интерес към мача на 8 ноември

Lap.bg

Огромен интерес към дербито между Левски и ЦСКА на 8 ноември. Над 17 000 билета вече са продадени, а по трибуните на Националния стадион се очаква да има около 30 000 души.

Интересът на феновете

Сектор А на "Васил Левски" е изцяло зает. За него не бяха пускани билети в свободна продажба - местата са запазени за притежателите на абонаментни карти от секторите А и В на "Герена". На централната трибуна има общо 6564 места. За сектор Б се предлагат 11 074 билета, от които над 7200 вече са продадени.

"Червените" привърженици са закупили около 3200 билета в секторите В и Г.

Формата на Левски и ЦСКА

Левски е лидер в първенството с аванс 6 точки пред втория ЦСКА 1948, който обаче е с мач по-малко. Преднината на "сините" пред Лудогорец е 11 точки. 

Снимка: Lap.bg

ЦСКА е шести с 19 пункта.

Футболният сблъсък може да се окаже един от най-посетените в последно време, след като стана ясно, че само около 6500 места ще бъдат блокирани като буферни зони. За сравнение, в предишните мачове между тези отбори, буферните зони бяха по-големи.

Падна рекорд на Таня Богомилова, плувкиня от Разлог вече е най-бързата българка

Черно море пак препъна Лудогорец във Варна

Как Александър Николов сбъдна една детска мечта? (ВИДЕО)

Алекс Николов неотразим при четвърти успех за Лубе (ВИДЕО)

Падна рекорд на Таня Богомилова, плувкиня от Разлог вече е най-бързата българка

Започна със спортна шега и завърши като легенда (ВИДЕО)

Иван Иванов започва срещу опитен германец в Атина

Алекс Николов неотразим при четвърти успех за Лубе (ВИДЕО)

