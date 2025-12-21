bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

България вярва! Над 19 000 лв. събрани за Любо Пенев

Турнирът, който показа истинската магия на футбола

Близо 20 000 лева събрани за Любо Пенев! В един ден, в който футболните пристрастия останаха настрана, хора от различни клубове, футболисти от ЦСКА и Левски се обединиха, за да подкрепят легендата на българския футбол.

Благотворителният турнир в „Драгалевци“ събра впечатляващите 19 250 лева!

"Шапки долу пред всички днес! Когато сме заедно, когато спортът обединява, резултатът е впечатляващ. Общата сума, събрана на турнира и търга в подкрепа на Любо Пенев, е 19 250 лева! Но най-важната подкрепа е тази, която идва от сърцето – тя ще помогне на Пенев да спечели най-важния мач в живота си", коментира Атанас Стоилов, помощник треньор на Пенев в Хебър и Локомотив Пловдив.

Всички средства ще бъдат дарени за лечението му в Германия.

Преди дни от Фондацията на ЦСКА съобщиха, че Ел Голеадор вече е преминал първия етап на имунотерапия. Само той струва 25 302.49 лева.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Божинов, Чочев, Здравков и кметът Терзиев играха заради Любо Пенев
Тагове:

благотворителност лечение левски цска локомотив пловдив драгалевци средства турнир любослав пенев хебър Ел Голеадо

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Марица смаза Левски и вдигна девета поредна Купа на България!

Марица смаза Левски и вдигна девета поредна Купа на България!
Македонски шоумен втрещи: Джорджина, като селянка си! (ВИДЕО)

Македонски шоумен втрещи: Джорджина, като селянка си! (ВИДЕО)
Какво каза джентълменът Джошуа на майката на Джейк Пол?

Какво каза джентълменът Джошуа на майката на Джейк Пол?

Екипът на Весела Лечева: Предупредиха ни, че тази съдийка ще ни приключи

Екипът на Весела Лечева: Предупредиха ни, че тази съдийка ще ни приключи

Последни новини

Голът на сезона! Българин наказа вратар от центъра (ВИДЕО)

Голът на сезона! Българин наказа вратар от центъра (ВИДЕО)
Марица смаза Левски и вдигна девета поредна Купа на България!

Марица смаза Левски и вдигна девета поредна Купа на България!
От 300 на 500 000 евро за 104 минути (ВИДЕО)

От 300 на 500 000 евро за 104 минути (ВИДЕО)
От малкия софийски картинг до прага на Формула 1 (ВИДЕО)

От малкия софийски картинг до прага на Формула 1 (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV