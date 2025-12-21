България вярва! Над 19 000 лв. събрани за Любо Пенев

Близо 20 000 лева събрани за Любо Пенев! В един ден, в който футболните пристрастия останаха настрана, хора от различни клубове, футболисти от ЦСКА и Левски се обединиха, за да подкрепят легендата на българския футбол.

Благотворителният турнир в „Драгалевци“ събра впечатляващите 19 250 лева!

"Шапки долу пред всички днес! Когато сме заедно, когато спортът обединява, резултатът е впечатляващ. Общата сума, събрана на турнира и търга в подкрепа на Любо Пенев, е 19 250 лева! Но най-важната подкрепа е тази, която идва от сърцето – тя ще помогне на Пенев да спечели най-важния мач в живота си", коментира Атанас Стоилов, помощник треньор на Пенев в Хебър и Локомотив Пловдив.

Всички средства ще бъдат дарени за лечението му в Германия.

Преди дни от Фондацията на ЦСКА съобщиха, че Ел Голеадор вече е преминал първия етап на имунотерапия. Само той струва 25 302.49 лева.

