Добри новини! Любо Пенев с първа терапия!

Добри новини за лечението на Любослав Пенев съобщиха от ЦСКА!
Бившият нападател е преминал през първи курс за имунотерапия, съобщиха от ЦСКА.
Той се лекува в клиника в Германия и води тежка битка за живота си. Състоянието му се е влошило през ноември. За процедурите и възстановяването е необходима значителна сума – около 300 000 евро, която се събира с помощта на благотворителна кампания.
Имунотерапията е първа стъпка от лечението на Ел Голеадор.
"Любо вече премина първия курс по имунотерапия, като половината от необходимата сума за процедурата (25 302,49 лв.) бе преведена от средствата, които се набират в дарителската кампания на нашата фондация.
Към днешна дата (19 декември) общо 612 дарители са откликнали на призива на Фондация ЦСКА за оказване на помощ за лечението на Любослав Пенев, а след направения превод наличната сума в дарителската сметка е 57 517,17 лв. Фондация ЦСКА също се включи с дарение в размер на 30 000 лв., които ще бъдат използвани изцяло за текущите и предстоящи разходи, свързани с лечението на Любослав Пенев", съобщават от ЦСКА.
По сметката продължават да се набират дарения, а "червените" обещават отчет на сумата.
"Лечението е процес, който изисква време, постоянство и значителни средства, поради което Фондация ЦСКА отново призовава всички, които имат възможност, да се включат в кампанията.
Нека застанем до Любо в най-важната му битка! Той го заслужава!
Любо, с теб сме!
Направи дарение чрез дарителската ни сметка:
BG05FINV91501217776642
Основание: Дарение за Любослав Младенов Пенев
Редом с даренията по сметката, средства ще се събират и с различни инициативи.
На 21 декември от 10:00 часа, в залата на ДИТ в Драгалевци, ще се проведе благотворителен футболен турнир, а всички средства от него ще отидат в подкрепа на лечението на Ел Голеадор.
