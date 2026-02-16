Наш футболен тим се оплака от презервативи около съблекалнята. Заплаши, че ще покаже записи!

Тимът от "А" Окръжна група на София Керамик Елин Пелин се оплака от боклуци, мърсотия и дори презервативи, които намират около съблекалнята на стадиона си!

В социалните мрежи от клуба от близкото до столицата село (не от града), който е пети във временното класиране в своята група, изразиха огромното си възмущение от действията, които се вършат до спортното съоръжение, носещо също името Керамик.

От клуба заявиха, че една от камерите, следяща за реда, е била демонтирана и се заканиха, че ще покажат записи, ако продължат да намират боклуци.

Позицията

"Приятели,

Неприятно ни е да пишем за неща от подобен характер, но веднъж вече заявихме категорично - няма да допуснем, когото и да било да вреди дори и на малкото, което успяхме да постигнем за година и половина откакто Керамик възобнови дейност.

Няколко пъти поправяхме щети по стадиона, за едни сме писали, за други не, но когато хората не спират да рушат не можем да стоим настрана и да оправяме вредите без гласност.

От години насам "паркинга" до съблекалните се ползва за среднощни забавления, след които отново ние чистим. Презервативи, шишета, салфетки и всякакви боклуци остават след срещите на знайни и незнайни индивиди. Днес установихме, че една от камерите я няма. Старателно свалена и демонтирана от съблекалнята. Силно се надяваме да не се налага, но при още едно подобно деяние ще извадим записи и снимки на всички, които посещават мястото, за да се скрият от мъжете и жените си. Имаме номера на коли, ясно се разпознават и някои от хората. Убедени сме, че на никого няма да му е приятно да "лъсне" пред цялото село къде ходи, какво и с кого го прави.

Идеята Керамик е социална цел и бавно, но смело вървим напред въпреки трудностите.

Мъжкият ни отбор върви повече от добре въпреки, че разполага с най-малкия бюджет от всички отбори в първенството. Мачовете ни са едни от най-посетените в групата. Събираме все повече деца, осъществяваме трансфери в столични отбори, стадионът, макар и бавно се подобрява постоянно.

Ако не искате да помагате, то поне недейте да пречите. С подобни проблеми се сблъскваха предните ентусиасти, които се опитваха да развиват футбол на гара Елин Пелин, но това беше преди повече от 15 години. Силно се надяваме и вярваме, че обществото ни е претърпяло поне малко развитие оттогава. Ако не е, ще направим така, че всеки подиграл се с труда ни да си понесе последствията - социални, законови, най-вече морални. Просто, защото явно друг начин няма!

Хубав съботен следобед на всички!

ФК Керамик", пишат от клуба навръх 14 февруари.

Историята

От Керамик строго следят за реда и състоянието на стадиона си. Преди година от клуба използваха охранителните си камери, за да покажат деца, които са счупили седалките на стадиона.

Иначе Керамик има 4 победи, 3 равенства и 3 загуби през сезона до момента.

Клубът развива детско-юношеска школа и има мъжки тим.