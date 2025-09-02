Наско Сираков: Знам колко силно обича и мрази публиката на Левски!

Голмайстор №1 в историята на Левски и мажоритарен собственик на "сините" Наско Сираков излезе с обръщение към футболисти, треньори и всички от семейството на Левски. Ето какво каза една от най-големите „сини“ легенди пред клубния сайт:

"Измина един от най-натоварените периоди в съвременната история на клуба. От 10 юли до 31 август „Левски“ изигра 15 официални мача – 8 в Европа и 7 в Първа лига. Подобно натоварване, в толкова кратък отрязък от време, няма аналог в последните десетилетия.

"Показаха воля, защитиха честта на клуба"

Изтощението за футболистите беше видно – и физически, и емоционално. Мога да се поставя на тяхно място и знам колко тежко им беше в последните два мача преди паузата. Благодарен съм им, че устояха. Че показаха воля. Че защитиха честта на клуба.

Снимка: Lap.bg

Този период беше сериозно изпитание и за треньорския щаб. Ако използвам думите на старши треньора ни Хулио Веласкес – с ръка на сърцето казвам: „Левски“ има изключителен спортно-технически екип. Отне време, но резултатите са видими за всички. Благодаря им, че преведоха успешно отбора през този тежък маратон.

"Въпреки болката от загубата, изпитах невероятна гордост"

Феновете... Не знам дали остана човек в Европа, който да не разбра колко велика е „синята“ публика. В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави – не заради играта на терена, а заради феновете ни. Въпреки болката от загубата, изпитах невероятна гордост. Приех този поздрав и по-лично, защото съм сред малкото хора, които са усещали и двете крайности – колко силно тази публика може да мрази и колко силно може да обича. Благодаря, че не изоставихте отбора, а го носехте на раменете си – точно когато момчетата имаха най-голяма нужда.

Снимка: Lap.bg

Но днес най-голямата благодарност искам да отправя към хората зад кулисите – към екипа на администрацията. Този маратон изискваше невероятни усилия от тяхна страна. Трудно е човек да си представи каква логистика и организация изисква подобна серия от официални срещи. За мен тези хора са герои. С част от тях сме рамо до рамо от първите дни на най-тежката криза, която клубът ни преживя. Заедно сме минали през много. И можем да си кажем за пореден път – успяхме.

"Това е разликата между футболен отбор и футболно семейство"

В този екип има хора, които не са почивали от години. Всеки ден са на стадиона, в офисите или на път с отбора. Дават всичко от себе си. Точно както го правят в момента и футболистите на терена. За мен в това се крие истинският успех – в отдадеността на всички нива. И това е разликата между футболен отбор и футболно семейство.

В последните седмици мнозина ме питаха на какво отдавам тази положителна промяна – дали е заради треньора или заради отделни играчи. Трудно е да се отговори, но от опит знам, че успехите на терена се коват много преди първия съдийски сигнал. Ако съблекалнята не е спокойна, ако къщата не е подредена – просто не ти остава време да се фокусираш или да мечтаеш.

Снимка: Lap.bg

Благодарен съм за постигнатото до момента и вярвам, че заедно можем да надградим. И тази къща отново да се превърне в крепост.

Но преди това – приятна почивка на всички, а на националите ни – успех в предстоящите важни мачове!", написа председателят на Надзорния съвет и президент на Левски.

