Хулио Веласкес: Никой не може да ни отнеме желанието и мечтите (ВИДЕО)

Резултатът от първия мач срещу АЗ Алкмаар не може да убие желанието и мечтите на футболистите, треньорите и феновете на Левски, категоричен е Хулио Веласкес.

"Сините" загубиха с 0:2 в София първия мач от плейофите за влизане в групите на Лигата на конференциите, а в четвъртък гостуват в Нидерландия в опит да сътворят обрат.

Мечти и надежди

"Изходът от двубоя е отворен. В първия мач играхме равностойно. Нетипично за нашия отбор, допуснахме два гола. Впечатлих се от начина, по който отговорихме, защото минута или две след първия имахме шанс да изравним. До последната минута, дори и след втория гол, поведението ни бе изключително добро. Вярвахме до самия край, че всичко е възможно", каза Веласкес на пресконференция преди заминаването на отбора за реванша.

"Можехме да завършим наравно, дори да победим. След този резултат става по-трудно и там. Лесно няма да бъде, но желанието и мечтите никой не може да ни ги отнеме. Не отиваме на разходка в Нидерландия, а за да изиграем добър мач, да бъдем конкурентни и да спечелим. До последния миг ще опитваме да преминем в следващия етап", каза още Веласкес.

Левски не игра мач през уикенда, тъй като отложи двубоя от Ефбет лига срещу Ботев Пловдив.

"Няма плюсове или минуси в това. Такава е реалността. Това е нормалният тайминг за шампионатни двубои, така че няма нищо негативно. Други отбори също почиваха. Футболът не е точна наука и невинаги две плюс две прави четири", заяви испанецът.

Снимка: Lap.bg

Контузените

"Карлос Охене със сигурност няма да може да вземе участие в мача. Евертон Бала е в перфектна кондиция, а Мустафа Сангаре и Георги Костадинов се подготвят нормално с отбора. Те обаче се включват след контузии и им е нужен различен обем работа", добави Веласкес.

"Иска ми се да вкараме още в първата минута, но това е труден противник. Имаме желание и сме мотивирани, съсредоточени сме върху това да направим силен мач. Ако играем добре, ще бъдем близо до победата. Ако спечелим, можем да продължим напред", каза още испанецът.

"Алкмаар е отбор, който е много силен в атака и като цяло. Ако ги оставиш да играят, могат да ти създадат много проблеми в защита. Очаква ни хубава атмосфера, модерен стадион и клуб, който търпи много голямо развитие напоследък. Ние също няма да променим нашата настройка за игра и това е нещо, с което се гордея. Винаги опитваме да ръководим мача, да бъдем доминиращият отбор. Влагането на играчите в мачовете е безупречно до момента", завърши той.

