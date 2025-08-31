bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Иван Стоянов: Не му отива на Левски да бави времето

„Докато съм бил играч не е имало такова нещо..."

Иван Стоянов: Не му отива на Левски да бави времето
"Може би излязохме с прекалено голям респект към Левски, с малко самочувствие, отстъпвахме в агресията, направихме няколко грешки, които ни костваха минимум точката", бе първият коментар на треньора на ЦСКА 1948 Иван Стоянов след поражението на "Герена" с 1:2.

"Една смяна прибързано направихме, но трябваше нещо да направим, да променим в отбора, ако е възможно да се върнем в мача. През второто полувреме излязохме както трябва и играхме футбола, който искаме", продължи той.

Марин Петков се разбра с отбор в Италия

"Последните два мача играем срещу сериозни отбори, които знаят какво да правят. Днес, тук на "Герена", мисля, че се представихме добре през второто полувреме. Играхме срещу силен отбор, просто мога да им честитя победата и да продължават все така, и в същото време ние да вдигаме класата", коментира Стоянов.

"Докато съм бил играч не е имало такова нещо Левски да бави време по този начин. Не му отива! Последните 15 минути бавим времето и така се опитваме да спечелим мача. Като искаш да спечелиш, правиш всичко възможно да задържиш резултата, когато те атакуват по този начин", разочарован е треньорът.

Безгрешен Левски в Първа лига

