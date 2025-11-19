Неприятно: Жълти картони спряха юношите за европейското първенство

Неприятен развой за юношеския ни национален отбор по футбол до 19 години. Отборът на Атанас Рибарски победи с 3:0 Фарьорските острови и се изравни на второто място в квалификационната група заедно с тима на Унгария, но не продължава напред.

Кошмарен развой

Двата тима завършиха предварителната фаза на квалификациите с еднакви показатели - по четири точки, голова разлика от +2, 5 вкарани гола и 3 допуснати. Но се намери критерий, който ги раздели - жълтите картони. За българския състав те са 7, а за унгарския - 5.

Така маджарите заеха второто място в групата, въпреки загубата с 1:2 от Франция, и заедно с "петлите" продължават напред. България и Фарьорските острови отпаднаха.

Победата срещу Фарьорските острови

Попаденията за родния тим отбелязаха Стивън Стоянчов в 50-ата, Филип Гигов в 81-ата минута и Симеон Цанев в 93-ата минута, а освен това гол на "лъвчетата" беше спорно отменен.

Активът на тима ни е загуба от Франция с 1:2, равенство с Унгария 1:1 и победа с 3:0 срещу Фарьорските острови.

Съставът на България: 12. Пламен Пенев, 13. Мартин Георгиев, 15. Алекс Тунчев, 3. Симеон Цанев, 2. Наско Янев, 16. Георги Пенев, 19. Марто Бойчев, 20. Калоян Божков, 11. Васил Каймаканов, 9. Филип Гигов, 7. Севи Идриз;

