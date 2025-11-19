bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Неприятно: Жълти картони спряха юношите за европейското първенство

Въпреки второто място в групата...

Неприятно: Жълти картони спряха юношите за европейското първенство

Неприятен развой за юношеския ни национален отбор по футбол до 19 години. Отборът на Атанас Рибарски победи с 3:0 Фарьорските острови и се изравни на второто място в квалификационната група заедно с тима на Унгария, но не продължава напред.

Кошмарен развой

Двата тима завършиха предварителната фаза на квалификациите с еднакви показатели - по четири точки, голова разлика от +2, 5 вкарани гола и 3 допуснати. Но се намери критерий, който ги раздели - жълтите картони. За българския състав те са 7, а за унгарския - 5.

368 дни по-късно: Чудото се случи! Победихме на футбол!

Така маджарите заеха второто място в групата, въпреки загубата с 1:2 от Франция, и заедно с "петлите" продължават напред. България и Фарьорските острови отпаднаха.

Победата срещу Фарьорските острови

Попаденията за родния тим отбелязаха Стивън Стоянчов в 50-ата, Филип Гигов в 81-ата минута и Симеон Цанев в 93-ата минута, а освен това гол на "лъвчетата" беше спорно отменен.

Активът на тима ни е загуба от Франция с 1:2, равенство с Унгария 1:1 и победа с 3:0 срещу Фарьорските острови.

Съставът на България: 12. Пламен Пенев, 13. Мартин Георгиев, 15. Алекс Тунчев, 3. Симеон Цанев, 2. Наско Янев, 16. Георги Пенев, 19. Марто Бойчев, 20. Калоян Божков, 11. Васил Каймаканов, 9. Филип Гигов, 7. Севи Идриз;

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

България футбол юношески национален отбор юноши квалификации Атанас Рибарски национален отбор по футбол до 19 г

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

От 03:00 сутринта до върха на Европа: историята на Станислав Митков (ВИДЕО)

От 03:00 сутринта до върха на Европа: историята на Станислав Митков (ВИДЕО)

"Готова съм да се бия за България!" - новата звезда в националния отбор ексклузивно пред bTV
Рекордно слабо класиране за България (ВИДЕО)

Рекордно слабо класиране за България (ВИДЕО)
ЦСКА разкара легенда

ЦСКА разкара легенда

Подкуп за европейско първенство: Баща и син Иванови пред съда!

Подкуп за европейско първенство: Баща и син Иванови пред съда!

Последни новини

От 03:00 сутринта до върха на Европа: историята на Станислав Митков (ВИДЕО)

От 03:00 сутринта до върха на Европа: историята на Станислав Митков (ВИДЕО)
Рекордно слабо класиране за България (ВИДЕО)

Рекордно слабо класиране за България (ВИДЕО)

"Готова съм да се бия за България!" - новата звезда в националния отбор ексклузивно пред bTV
ЦСКА разкара легенда

ЦСКА разкара легенда

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV