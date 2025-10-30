bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Невиждано: Ботев и Локо се обединиха преди пловдивското дерби

Каузата е важна

Невиждано: Ботев и Локо се обединиха преди пловдивското дерби
Lap.bg

Няколко часа преди едно от най-важните футболни дербита у нас, двата тима се... обединиха. 

На 1 ноември един срещу друг излизат Локомотив Пловдив и Ботев Пловдив - мач, който сблъсква два от грандовете с най-голяма фенска маса у нас. 

Напрежение в градското дерби със сигурност ще има и именно това накара и двата тима да напомнят на феновете най-важното. 

Позиции

"В навечерието на поредното дерби между Ботев Пловдив и Локомотив Пловдив, нашият клуб се обръща с апел към всички привърженици на футбола и гражданите на Пловдив.

Пловдив е град на древност, култура и достойнство — град, в който спортът винаги е бил символ на дух, емоция и съперничество, но и на уважение.

Двубоят между двата най-големи клуба в града е празник, който всяка година привлича вниманието на цяла България.

Затова призоваваме всички фенове – и жълто-черни, и черно-бели, да запазят уважение един към друг и да покажем, че Пловдив може да бъде пример за спортна култура и човечност.

Нека дербито бъде празник на футбола, на града и на поколенията, които израстват с любов към играта.

Нека младите видят, че истинската сила на Пловдив е в единството и взаимното уважение, а не в разделението.

ПФК Ботев Пловдив вярва, че когато има страст, но и разум, когато има съперничество, но и уважение – тогава печели футболът, Пловдив и България.

Да направим заедно един прекрасен празник за нашия град!
Защото над всичко стои ПЛОВДИВ.", пишат от Ботев.

"Остават броени часове до поредното пловдивско дерби. Двубоят е в събота (01.11) от 14:45, а стадион "Локомотив" ще бъде арена на този двубой.

Дербито не е просто мач. То е част от историята, емоцията и идентичността на нашия град. Всяка среща между двата отбора събира поколения привърженици, носи страст, спомени и очакване.

Това е ден, в който Пловдив живее с футбола – ден, който трябва да бъде празник.

Призоваваме всички фенове – без значение от цветовете, които носят – да покажат уважение един към друг, да подкрепят своя отбор с гордост, но и с отговорност. Истинската сила на дербито е в атмосферата на стадиона, в емоцията по трибуните, а не извън тях.

Нека всички заедно докажем, че Пловдив е град, в който спортът обединява, а не разделя. Да покажем, че можем да бъдем пример за феърплей, култура и любов към играта.

ПФК Локомотив Пловдив вярва, че когато има уважение между съперниците, страстта има още по-голяма стойност.

Да направим дербито такова, каквото заслужава да бъде – истински празник за града, за футбола и за всички пловдивчани!

Защото преди всичко стои нашият общ дом – ПЛОВДИВ", казват от Локомотив. 

Фаворит

Локомотив Пловдив има по-големи шансове за победа, ако се осланяме на класирането. 

"Черно-белите" са трети в подреждането с 24 точки. 

Снимка: Lap.bg

Ботев е на 14-та позиция със само 11 точки, но през лятото имаше огромна вероятност клубът да престане да съществува заради солидни дългове. 

Мачът е на 1 ноември от 14:45 ч. 

