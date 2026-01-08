bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Новак Джокович осъществи мечтата на сина си. И Ямал е замесен! (ВИДЕО)

Стефан е доволен!

Дори да си Новак Джокович, дори синът ти Стефан да е тръгнал по твоите стъпки, дори да си му осигурил добър и стабилен дом и образование, винаги има какво още да добавиш!

Като добър баща сръбският тенисист, спечелил 24 титли от Големия шлем, знае това! 

И не спира да прави жестове към наследниците си. А като един от най-успешните спортисти на нашето време, Ноле има възможност да изпълнява големи мечти

Снимка

Джокович бе специален гост на наградите Globe Soccer Awards, като той получи статуетката за цялостно творчество в спорта. 

В залата беше и Ламин Ямал от Барселона, който беше отличен за Най-талантлив футболист и Най-добър нападател през 2025 г. 

Когато Ноле и младият футболист се срещнаха, сърбинът беше директен:

"Може ли да те помоля за снимка със сина ми? Той много те харесва!"

Ямал първоначално бе объркан, но бързо откликна, а 11-годишният Стефан веднага се появи отнякъде, за да се снима с футболиста. 

По стъпките на Ноле

Иначе Джокович-младши тренира тенис. Той доста се старае и често копира баща си при отиграванията. 

Сестра му Тара - на 7 години, се интересува от музика и свири на цигулка

От лятото на 2025 г. семейството на 38-годишният сърбин напусна Белград и се премести в Атина. Смята се, че решението е дошло след като Ноле подкрепи студентите в родината си, които протестират срещу управлението на страната. 

Снимка: Reuters

В гръцката столица той ще може да построи желаната от него тенис академия, при това със съдействието на държавата. 

Иначе Джокович отказа участие на турнира в Аделаида и се смята, че ще го видим отново в игра на Откритото първенство на Австралия. 

Тагове:

