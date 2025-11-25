Нов треньор, нова надежда: Лудогорец поиска подкрепа (ВИДЕО)

Лудогорец се обърна към феновете си с молба за подкрепа преди мача от Лига Европа срещу Селта. Двубоят е в четвъртък в Разград.

От клуба призовават трудностите да бъдат загърбени и да се погледне напред с нов треньор и нови надежди. Наскоро на поста беше назначен норвежецът Пер-Матиас Хьогмо, който изведе шампионите до 2:0 при гостуването на Септември.

Лудогорец изостава на цели 11 точки от лидера Левски, като има мач по-малко. Представянето в Лига Европа също не е впечатляващо - една победа и три загуби, както и 30-о място във временното класиране.

Обръщението на Лудогорец

Да подкрепим Лудогорец в поредната европейска вечер

В четвъртък „Хювефарма Арена“ посреща поредния топ отбор от Европа.

Испанският Селта, воден от легендарния нападател Яго Аспас, пристига в Разград за решаващ мач, който обещава много емоции за феновете по трибуните.

Да загърбим трудностите и да се насладим на поредната европейска вечер на „Хювефарма Арена“.

Гледаме само напред с нов треньор и нови надежди.

Всички на стадиона! Да направим атмосфера, достойна за още един мач, който вярваме, че ще се помни дълго!