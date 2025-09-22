Нов треньор, същата скръб: ЦСКА трагикомичен и във Враца

И след Душан Керкез - ЦСКА остава жалко подобие на някогашния гигант. И под ръководството на временния треньор Валентин Илиев "червените" продължават с трагичното представяне. Този път разочарованието дойде във Враца - 1:1 с голяма доза късмет срещу местния Ботев.

Всичко интересно се случи след почивката. Най-напред Йоанис Питас откри за гостите в 49-ата минута. А при първата си сериозна атака четвърт час преди края Даниел Генов изравни с великолепен изстрел с глава.

Малко след това крилото на домакините уцели сглобката от пряк свободен удар. А в добавеното време Питас отново прати топката във вратата, но попадението беше отменено заради засада.

Червен апокалипсис

Червеният апокалипсис сякаш няма край - ЦСКА е 12-и с 8 точки след 9 кръга. Головата разлика също е като от филм на ужасите за грохналия гранд - 8-9.

От своя страна Ботев Враца е седми с 11 точки. Дотук у дома футболистите на Христо Янев направиха равен с Левски и допуснаха инфарктна загуба от Лудогорец.