bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Новият в ЦСКА събирал пари за тренировки от... томболи (ВИДЕО)

Лео Перейра разказа за трудното си детство в Бразилия

Новото попълнение на ЦСКА Лео Перейра разкри, че животът не го е жалил. В Бразилия семейството му не е имала достатъчно средства, за да подкрепя мечтата му да стане футболист. 

Наложило се футболистът още като дете да започне "работа"

Той организирал своеобразни томболи, за да може да си плаща тренировките. 

Детството

"Имах трудно детство. Започнах в една футболна школа, когато бях на 5 години. Баща ми винаги е искал да стана футболист, защото той самият е опитвал, но не е успял. Постъпих в една школа, където братовчед ми ме заведе да тренирам. Започнах да работя, да се боря, но нямах възможности – нямаше финансови условия, нямаше кой да ми помогне с пари. Започнах да организирам томболи – взимах определени билети и продавах награди, например футболна топка: купувах топка и я пусках като награда в томбола. Също и футболни фланелки. Така успях да събера пари, за да пътувам.

Започнах пътя си по този начин - сам, без финансова помощ от никого. Но имах подкрепата на семейството си – майка ми, баща ми и някои роднини. Това ме направи по-силен. Постепенно започнах да постигам целите си. Трудностите, през които преминах, личните изпитания, ме направиха по-силен. Днес, благодарение на Бог, и благодарение на всичко, което преодолях в миналото, мога да се наслаждавам на постигнатото. За мен сега е уникален момент. Той показва, че всеки човек – независимо колко е беден, ако има характер, ще постигне своето", споделя Перейра, който пристигна в ЦСКА преди дни и подписа договор за 3 години. 

Да пише история

Футболният път на новия в ЦСКА минава през бразилските Итуано, Коринтианс, Витория, Гремио, Атлетико Гоянензе, Спорт Ресифе и Клуб де Регатас, както и на португалския Маритимо.

В ЦСКА той пристига с намерение да пише история.

"С ЦСКА искам да печеля мачове. Да побеждаваме във всеки двубой. Искам и да постигнем неща, които ще оставят трайна следа за клуба – да влезем в историята. Целта ми е именно да напиша история тук. Ще дам всичко от себе си и ще покажа как кипи бразилската кръв. Желанието ми е цяла България да види малко от Лео Перейра", каза той.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

 
Тагове:

детство Бразилия цска трансфер попълнение Лео Перейра

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Новият треньор на Реал Мадрид: Баба му беше баба на цяла Испания (ВИДЕО)

Новият треньор на Реал Мадрид: Баба му беше баба на цяла Испания (ВИДЕО)
Да се срещнеш с Роджър Федерер струва 20 000 долара!

Да се срещнеш с Роджър Федерер струва 20 000 долара!
Реал Мадрид изхвърли Шаби Алонсо

Реал Мадрид изхвърли Шаби Алонсо
В Пещера и Барселона – старт на Тур Дьо Франс

В Пещера и Барселона – старт на Тур Дьо Франс

Последни новини

Ботев Пловдив топи Левски пред БФС

Ботев Пловдив топи Левски пред БФС

Да се срещнеш с Роджър Федерер струва 20 000 долара!

Да се срещнеш с Роджър Федерер струва 20 000 долара!
В Пещера и Барселона – старт на Тур Дьо Франс

В Пещера и Барселона – старт на Тур Дьо Франс

Новият треньор на Реал Мадрид: Баба му беше баба на цяла Испания (ВИДЕО)

Новият треньор на Реал Мадрид: Баба му беше баба на цяла Испания (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV