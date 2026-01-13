Новият в ЦСКА събирал пари за тренировки от... томболи (ВИДЕО)

Новото попълнение на ЦСКА Лео Перейра разкри, че животът не го е жалил. В Бразилия семейството му не е имала достатъчно средства, за да подкрепя мечтата му да стане футболист.

Наложило се футболистът още като дете да започне "работа".

Той организирал своеобразни томболи, за да може да си плаща тренировките.

Детството

"Имах трудно детство. Започнах в една футболна школа, когато бях на 5 години. Баща ми винаги е искал да стана футболист, защото той самият е опитвал, но не е успял. Постъпих в една школа, където братовчед ми ме заведе да тренирам. Започнах да работя, да се боря, но нямах възможности – нямаше финансови условия, нямаше кой да ми помогне с пари. Започнах да организирам томболи – взимах определени билети и продавах награди, например футболна топка: купувах топка и я пусках като награда в томбола. Също и футболни фланелки. Така успях да събера пари, за да пътувам.

View this post on Instagram A post shared by Leo Pereira É LP (@leopereira.11)

Започнах пътя си по този начин - сам, без финансова помощ от никого. Но имах подкрепата на семейството си – майка ми, баща ми и някои роднини. Това ме направи по-силен. Постепенно започнах да постигам целите си. Трудностите, през които преминах, личните изпитания, ме направиха по-силен. Днес, благодарение на Бог, и благодарение на всичко, което преодолях в миналото, мога да се наслаждавам на постигнатото. За мен сега е уникален момент. Той показва, че всеки човек – независимо колко е беден, ако има характер, ще постигне своето", споделя Перейра, който пристигна в ЦСКА преди дни и подписа договор за 3 години.

Да пише история

Футболният път на новия в ЦСКА минава през бразилските Итуано, Коринтианс, Витория, Гремио, Атлетико Гоянензе, Спорт Ресифе и Клуб де Регатас, както и на португалския Маритимо.

В ЦСКА той пристига с намерение да пише история.

"С ЦСКА искам да печеля мачове. Да побеждаваме във всеки двубой. Искам и да постигнем неща, които ще оставят трайна следа за клуба – да влезем в историята. Целта ми е именно да напиша история тук. Ще дам всичко от себе си и ще покажа как кипи бразилската кръв. Желанието ми е цяла България да види малко от Лео Перейра", каза той.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK