Вече и официално: ЦСКА обяви третия си трансфер

Вече официално - трето ново попълнение в ЦСКА. На официалния си сайт от клуба информираха за трансфера на бразилското крило Лео Перейра.

25-годишният флангови футболист пристига при червените“ с трансфер от бразилския Клуб де Регатас. Състезателят премина успешно задължителните медицински прегледи и официално подписа договор с армейците“ за срок от 3 години.

ЦСКА взе шампион от Бразилия! Лео Перейра вече е „червен“

Кой е Лео Перейра

Леандро Аугусто дос Сантос Перейра е роден на 29 юни 2000 г. в град Бауру, щата Сао Пауло, Бразилия. Той започва футболния си път в школата на Итуано, като прави своя дебют в мъжкия футбол с екипа на родния клуб през 2020 г.

В хода на кариерата си Лео Перейра е защитавал цветовете на бразилските Итуано, Коринтианс, Витория, Гремио, Атлетико Гоянензе, Спорт Ресифе и Клуб де Регатас, както и на португалския Маритимо.

През лятото на 2025 г. крилото преминава под наем в Спорт Ресифе, където записва 16 мача, отбелязва 3 гола и добавя 1 асистенция към актива си.

В ЦСКА Лео Перейра ще носи фланелката с 38. Той е третият бразилски футболист в настоящия състав на армейците“ след вратаря Густаво Бусато и защитника Дeйвид Пастор.

