„Не ми харесва "Етихад", последния път ми казаха да мълча“

Един от най-популярните фенове на Манчестър Сити е Лиъм Галахар – рокаджия и фронтмен на "Оейсис".

Той разкри пред британски медии, че вече не посещава домакинските мачове на любимия си отбор на стадион "Етихад".

Според Галахър причината няма нищо общо с резултатите на отбора, а с атмосферата на стадиона. Той смята, че мястото е станало твърде спокойно и прилича повече на опера, отколкото на футболен стадион.

Снимка: Reuters

Певецът разказва и забавна случка от последното си посещение. Докато скачал и крещял, подкрепяйки отбора си, човек до него му казал да мълчи, защото бил зает да разглежда менюто.

„Някакъв тип ми каза да мълча. Подскачах нагоре-надолу, а той ме помоли да спра. Явно се чудеше дали да си поръча скариди или хайвер...“, шеговито споделя Галахър.

Според него модерните стадиони стават прекалено „луксозни“, а истинската футболна атмосфера постепенно изчезва.