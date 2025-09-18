Островът на индианците араваки ни мина на футбол

България записа спад с две места в световната футболна ранглиста на ФИФА.

След двете загуби с по 0:3 в квалификациите за световното първенство през 2026 г. от Испания и Грузия, "лъвовете" отстъпиха в подреждането.

Те вече са 86-и в света - най-ниското в историята ни.

Кой ни изпревари?

Според новото класиране, пред България във футбола вече са Уганда и Кюрасао.

Тимът на държавата от Източна Африка се изкачва с 6 места след победи над Сомалия и Мозамбик в квалификациите за световното. Това му отрежда 82-ро място.

Кюрасао - красивата островна страна на индианците араваки в Карибско море, пък дори не е участвала във футболни сблъсъци наскоро и е 84-та.

Пред България са още Замбия, Гвинея, Габон.

А във врата ни диша Хаити.

Кой се изкачи?

България има принос за новия лидер в света.

На първата позиция се изкачва Испания - европейският шампион, който ни победи с 3:0.

След "Ла фурия роха" се нарежда Франция, а бившият лидер Аржентина е трети.

Германия вече е извън топ 10 - на 12-то място.

