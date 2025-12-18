Страхотен Пламен Андреев прати тима си на осминафинал за Купата в Испания

Българин на осминафинал в турнира за Купата на краля в Испания!

Сензацията поднесе вратарят Пламен Андреев, който имаше ключова роля за успеха на своя Сантандер.

Втородивизионният тим победи с 2:1 у дома елитния Виляреал.

Мачът

Андреев, който за четвърти мач пази за испанския тим, бе сред ключовите фигури на терена.

Той допусна само едно попадение, дело на Айосе Перес в края на мача.

Сантандер обаче вече си беше осигурил комфортно предимство чрез двата гола на Хуан Карлос Арана.

Изявите

Българският вратар премина под наем в Сантандер. Той е собственост на нидерландския Фейенорд, а в Испания бе пратен под наем в началото на сезона.

Андреев има 3 мача в турнира за Купата на краля и един в Сегунда дивисион. В тях е допуснал 3 гола.

Кариерата на 21-годишният вратар започна в Левски, като той дебютира през 2021 г. - само на 17 години в мъжкия тим.

Андреев е носител на Купата на България със "сините" през сезон 2021/2022, като дори беше избран за вицекапитан на тима.

През 2024 г. той премина във Фейенорд.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK