Почина великият Спиро Дебърски

Тъжен ден за феновете на Локомотив София и целия български футбол!

На 92 години от този свят си отиде великият Спиро Дебърски - един от емблематичните полузащитници на столичните "железничари" и националния отбор на България.

Вестта съобщиха от Българския футболен съюз.

Шампион

Дебърски е роден на 8 декември 1933 г. в Горна Джумая (днешен Благоевград).

Именно в местния Пирин започва своята футболна кариера, когато е на 12 години. Военната си служба отбива в редиците на Розова долина Казанлък.

През 1957 г. облича екипа на Локомотив София, като се превръща с легенда на клуба!

Дебърски формира знаково дуо в нападение с Никола Котков. Той изиграва 265 мача, в които вкарва 81 гола. Дебърски е в основата на предпоследната титла на България от четирите, спечелени от Локомотив София - за сезон 1963/1964.

Също така е вицешампион през сезон 1964/65, както и бронзов медалист през сезон 1967/68.

През есента на 1964 г. изиграва 4 мача за Локомотив в турнира за Купата на европейските шампиони, в които бележи 5 гола - два срещу Малмьо при победата с 8:3, и три в двете срещи с унгарския Вашаш.

Снимка: Lap.bg

За кратко в края на кариерата си играе и за тима, появил се след сливането на Славия и Локомотив - ЖСК Славия, като има 11 мача и 1 гол на сметката. Това обединение го провокира да сложи край на футболната си кариера.

В периода между 1957 г. и 1965 г. записва 24 мача и 8 гола за националния отбор на България.

Признанието

Дебърски става треньор, като работи в школата на Локомотив София от 1972 г., а след това е и помощник в мъжкия отбор на треньора Йончо Арсов. Бил е начело на Неа Саламина от Кипър и Янтра Габрово.

Въпреки че животът му е тясно свързан с Локомотив от София, той е признат и в родния си град! През декември 2014 г. е обявен за почетен гражданин на Благоевград.

На тържествената церемония, организирана от Българския футболен съюз по повод 100 години български футбол, Спиро Дебърски беше удостоен с награда за принос към развитието на българския футбол.

Той е "Заслужил майстор на спорта" от 1969 г.

Погребението ще се състои в Базилика Св. София (ул. Париж 2) във вторник, 3 февруари, в 11:30 ч.

Спортната редакция на bTV изказва съболезнования към семейството и близките на Спиро Дебърски!

