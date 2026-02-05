Скок в бъдещето: ЦСКА се похвали с медицински център (ВИДЕО)

ЦСКА се похвали с поредна стратегическа крачка в дългосрочното си развитие - откриването на нов високотехнологичен медицински център. Съоръжението е оборудвано с най-съвременна апаратура и е ключова част от визията на клуба за пълна интеграция между спортната и техническата дейност, медицината и спортната наука.

Техническият директор на ЦСКА Михаил Александров разказа за значението на инвестицията и ползите, които новият медицински център ще донесе за футболистите на клуба.

"Новият медицински център е ключов стратегически елемент в дългосрочната визия на клуба. Това не е самостоятелен проект, а част от цялостна екосистема, която обединява спортната и техническата дейност с дългосрочното развитие на играчите", заяви Александров.

Европейски модел

Той обясни и основните мотиви зад инвестицията в тази посока. "Нашата цел е клубът да работи по европейски модел, при който медицината, спортната наука и тренировъчният процес са напълно интегрирани. Това е фундамент, без който не може да се говори за устойчив успех."

"В момента гордо мога да заявя, че ЦСКА разполага с най-модерната апаратура сред футболните клубове в България, както и с най-качествения медицински и рехабилитационен щаб. Целта е превенция и по-качествено възстановяване, както и защита и сигурност за най-ценния актив на клуба – нашите футболисти. Инвестицията в здравето на състезателите е инвестиция в резултатите и стабилността на клуба. Не бива да забравяме и че подобен медицински център повишава интереса към клуба и към работата в него."

Александров обърна специално внимание и на част от оборудването в новия медицински център. "Тангенторите са машини, използвани и в миналото, но вече значително модифицирани, като ние разполагаме с най-модерните модели. Имаме два такива апарата, а основните им предимства са подобряване на кръвоснабдяването на мускулатурата, подпомагане при възпаления и превенция на контузии", допълни той.

Възстановяване и профилактика

Клубният лекар Мариян Добрев на свой ред изтъкна предимствата на апаратурата в ежедневната работа.

"Медицинският център е на изключително високо ниво. Барокамерата, криостаята и останалата апаратура ни помагат за значително по-бързото възстановяване на спортистите и за по-добра профилактика."

"Барокамерата подобрява способността на организма да усвоява кислорода и да го използва за заздравяване на тъкани и травми, както и за по-добро възстановяване и концентрация. Идеята на криостаята е да подпомага по-бързото възстановяване на тялото, както и намаляването на възпаленията, болката и умората."