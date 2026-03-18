Сенегал отвръща на удара!

Сенегал ще се обърне към Спортният арбитражен съд (CAS), за да отмени решението на Апелативната комисия на Африканската футболна конфедерация (CAF), за да запази титлата си от турнира за Купата на Африка.

След двумесечно премисляне Африканската футболна конфедерация обяви тима на Мароко за новия шампион на Черния континент със служебна победа с 3:0 над Сенегал.

Скандал

Мароканците, които бяха домакини на последното издание на надпреварата, отстъпиха с 0:1 след продължение във финалната среща, която се проведе в Рабат на 18 януари. В края на редовното време, при резултат 0:0, Мароко получи правото да изпълни дузпа.

Недоволни от това решение гостите от Сенегал напуснаха терена за около 15 минути, преди мачът все пак да продължи.

От наказателния удар халфът на Реал Мадрид Браим Диас направи пропуск, който съхрани надеждите на Сенегал, а в продължението Пап Гей донесе успеха на "Лъвовете от Теранга".

Санкции

След мача Африканската футболна конфедерация наложи само санкции на двете национални федерации - на Сенегал за това, че прекрати мача, докато мароканците бяха глобени за това, че не са успели да контролират публиката и официалните лица.

Новото решение, което отнема титлата на Сенегал, обаче се позовава на чл. 82 от правилника на Африканската футболна конфедерация. Той гласи, че отбор, напуснал терена без съдийско позволение преди изтичането на редовното време, се обявява за загубил и се елиминира от състезанието, в което участва. В оригиналното решение след мача обаче бе посочено, че срещата е завършена, въпреки напускането на терена.