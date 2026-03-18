Тя отново е тук! Готова ли е Александра Начева за световен медал? (ВИДЕО)

Българската звезда в тройния скок Александра Начева е готова да даде максимума от себе си на световното първенство по лека атлетика в зала, което стартира на 20 март в Торун.

24-годишната атлетка не е участвала в голямо състезание при жените от юни 2024 г., когато завърши четвърта на европейското първенство в Рим. След това тя получава травма в глезена, претърпява операция и е принудена да пропусне Олимпийските игри в Париж, както и целия следващ сезон.

Завръщане

Световната шампионка за девойки от Тампере 2018 се завръща в средата на февруари след близо година и половина отсъствие. Малко след това тя печели и националната титла в зала, с което показва, че има сериозни амбиции за силно представяне.

„Чувството е невероятно и знам, че тепърва предстои да изпитам цяла буря от емоции. Нямам търпение отново да сложа националната екипировка. През цялата подготовка и цялото възстановяване, през всичко, което преминах, ми се искаше да се завърна с някакъв много сериозен резултат – лично, нещо над 14 метра.

Но сега, като върна лентата назад, като знам какво изтърпях, колко беше тежко и целият път дотук, съм благодарна. И си позволявам за първи път да си кажа едно „браво“. Браво, че не се отказах, че издържах и че отново съм тук и ще участвам на световното“, коментира тя в интервю за БФЛА.

Тя подчертава, че се чувства по-силна след трудния период, но остава предпазлива в очакванията си:

„Мога да кажа: „Ето ме, тук съм и съм по-силна“. Както видях през 2024 година, каквито и планове да си правим, може да се случи нещо по-различно и плановете да се променят, затова тренирам. Искам да покажа най-доброто от себе си и да ме видите във върхова форма. В мен се борят двете страни. Едната ми казва, че трябва да го карам по-полека, стъпка по стъпка, а другата – да вляза фул ин (от англ. - с всичко).“

Цели

Начева отбелязва, че самото класиране за шампионата е сериозен успех, тъй като в дисциплината участват само 16 състезателки, което автоматично означава място сред финалистките. Въпреки това тя има по-високи цели:

„Но за мен е огромно постижение самият факт, че ще участвам на това Световно, защото не всички знаят, че на скоковете отиват (само) 16 човека и това директно те прави финалист. Но тук естествено идва жажда за още и за още, така че се надявам първо да вляза в осмицата, за да си осигуря шест опита в това състезание, а оттам започва друго състезание и никой в тази осмица не може да каже какво ще се случи“, допълва тя.