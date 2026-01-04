Приятели и фенове се сбогуват с Пената на "Армията" (СНИМКИ)

В памет на великия Димитър Пенев – Пената и днес десетки се сбогуват с футболната легенда пред стадион „Българска армия“.

С цветя и снимки в ръце, приятели и фенове си взимат последно сбогом с най-добрия български треньор за 20-и век пред стадиона на ЦСКА, където е изграден и възпоменателен кът в памет на Стратега.

Поклонението ще се състои утре (понеделник) от 10 часа сутринта на Националния стадион „Васил Левски".

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK