Приятели и фенове се сбогуват с Пената на "Армията" (СНИМКИ)
Поклонението е в понеделник
Снимка: Ладислав Цветков
В памет на великия Димитър Пенев – Пената и днес десетки се сбогуват с футболната легенда пред стадион „Българска армия“.

С цветя и снимки в ръце, приятели и фенове си взимат последно сбогом с най-добрия български треньор за 20-и век пред стадиона на ЦСКА, където е изграден и възпоменателен кът в памет на Стратега.

Снимка: Ладислав Цветков

Поклонението ще се състои утре (понеделник) от 10 часа сутринта на Националния стадион Васил Левски".

