Разград трепери! Спартак си тръгна с точка

За първи път в историята си, Спартак Варна не загуби от Лудогорец, записвайки историческо реми – 1:1 в мач от Първа лига. За шампионите от Разград това е вече пето равенство от началото на сезона, докато за „соколите“ - е седмото.

Варненският тим поведе още в средата на първата част чрез звездата си Шанде. "Орлите" успяха да изравнят в началото на втората част чрез сърбина Петър Станич, осигурявайки точката на „орлите“.

Лудогорец можеше да поведе, ако Ерик Биле не бе нацелил напречната греда с глава в 70'. Нападателят изпревари Ивайло Чочев, за да успее да играе с топката. В ответната атака изстрел на Дамян Йорданов мина встрани от вратата. Лудогорец имаше още шансове за гол да края на мача, но това така и не стана.

Снимка: Lap.bg

След този двубой, отборът на Руи Мота остава на второ място с 23 точки, равен брой с ЦСКА 1948 и Локомотив Пловдив. Левски е лидер с 26 точки и мач по-малко. Спартак Варна на Гьоко Хаджиевски заема седмата позиция с 13 точки.

„Не мога да бъда щастлив, през първите 45 минути, просто ги дадохме на съперника, беше важно да отбележим преди почивката. Не направихме достатъчно, през второто полувреме променихме системата на игра и имахме възможности да спечелим, но ги пропиляхме, вината е наша, когато създаваш положения, трябва да ги реализираш. Няма позитиви за нас от този мач. Те знаят колко трудно е да се справиш след пауза за националните отбори, трябва да анализираме това, което се случи днес. Няма как да сме доволни, днес загубихме две точки и това е наша вина“, сподели треньорът на Лудогорец Руи Мота след мача.

„Говорихме с играчите за това, знаем, че ни престои много важен мач, но ние трябва да продължим да работим“, завърши наставникът на шампионите.

