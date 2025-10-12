bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Рефер-дузпаджия ще свири Испания - България

Познат е за феновете на Левски

Рефер-дузпаджия ще свири Испания - България

Повериха Испания - България на рефер-дузпаджия! Френска съдийска бригада, начело с Вили Делажо, ще свири двубоя от четвъртия кръг на група 5 в световните квалификации.

Помощници на Делажо във вторник (14 октомври) ще бъдат Ерван Финжан и Брис Парин льо Телие край страничните линии, а четвърти съдия - Жереми Пиняр.

На VAR ще бъдат Денис Йохан Хиглер (Нидерландия) и Ян Ботерберг (Белгия). Съдийски наблюдател ще е едно от големите имена в съдийството в началото на века – Франк де Блеекере (Белгия).

Познат на феновете на Левски

33-годишният Делажо, родом от Корие в Югоизточна Франция, работи като брокер. Той дебютира в съдийството едва на 13 години. От 2018 г. получава наряди за френската Лига 1, а 2 години по-късно вече ръководи и международни мачове. С водещия ни съдия - Георги Кабаков, са в една категория.

Делажо е свирил 7 мача през този сезон, като е показал 24 жълти и 2 червени картона. Любопитното е, че е отсъдил цели 7 дузпи.

Французинът беше главен съдия на първия двубой от сблъсъка между Левски и малтийския Хамрун Спартанс в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите през сезон 2022/2023.

Благодарим ви, господа!

Напусна ни легендата Добромир Жечев

Фотофиниш определи победителя в Софийския маратон (ВИДЕО)

Сърбия се тресе! Има ли прошка след загубата от Албания?

Любо Ганев пред bTV: 5 общини се бият за Лига на нациите (ВИДЕО)

Везенков избухна и в голямото дерби на Гърция (ВИДЕО)

Кондиционният треньор на Насар: Ако иска, може да вдига и на 35 (ВИДЕО)

Любо Ганев пред bTV: 5 общини се бият за Лига на нациите (ВИДЕО)

Напусна ни легендата Добромир Жечев

