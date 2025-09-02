bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Реферите в България си писаха добра оценка (ВИДЕО)

Променихме манталитета си, отсече председателят Станислав Тодоров

Реферите в българското първенство се справят добре. Това е мнението на Станислав Тодоров - председател на Съдийската комисия към Българския футболен съюз.

На проведената пресконференция на Националната футболна база в Бояна бяха разгледани няколко спорни ситуации от началото на сезона. В изиграните до момента 53 мача в елита от комисията споделиха за две допуснати грешки.

"Съдиите се справят добре"

Първата е в домакинството на Ботев Пловдив на Арда, когато беше отменен редовен гол на кърджалийци. Въпреки това обаче гостите спечелиха с 5:0. След това правата на ВАР съдията Васимир Ел Хатиб бяха спрени.

Втората отчетена грешка е в двубоя между Септември и Локомотив София, когато не бе отсъдена дузпа за Септември. От комисията признаха и за още една грешка, която обаче няма как да бъде коригирана от ВАР, защото е за жълт картон. В последствие това официално предупреждение води и до червен картон на Тодор Павлов от Локомотив Пловдив.

"Всеки понеделник Съдийската комисия имаме заседание. Там се анализират всички мачове. На база на този анализ се дава оценка на съдиите и се правят назначения. Смятам, че съдиите се справят добре. Имаме си някои неточности, но това са нормални неща. Обръщаме внимание на съдиите, че ВАР се намесва само в очевидни грешки", заяви Станислав Тодоров.

"Неприятно е, когато един съдия допусне грешка. Второ, искам да кажа, че на момичетата им е малко трудно в Първа лига, защото разликата между женския и мъжкия футбол и между Първа и Втора лига е динамиката и скоростта. Трябва им малък период за психологическа нагласа и ще продължат да си ходят на мачове.

Променихме манталитета, не само аз, но и цялата комисия. Второ, това, което президента иска и стои зад съдийството, това дава допълнително спокойствие и самочувствие на съдиите. Смятам, че те се справят добре. Да бъдат по-спокойни и да имат повече самочувствие.

Смятам, че съдиите се справят добре. Особено младите, имаме още 2 момчета, които вкарахме на по 25 и 26 години. Тези момчета се справят много добре. Все по-често ще ги виждате на мачове с по-голямо значение. Нашата роля е да подкрепяме и обучаваме младите съдии. За да могат да се утвърдят и да водят дерби мачове. Оптимист съм, че ще се справят. Вярвам го и го знаем, че ще се справят", завърши Тодоров.

Световната атлетика призна Георги Павлов за председател на БФЛА

Унижение, което не е било отдавна: Синер загуби само три гейма на 1/8-финал

Най-скъпите трансфери в историята. Само Мбапе и Неймар са пред Исак

Илиан Илиев преди Испания: Можем да спечелим (ВИДЕО)

Разплака се в студиото и призна: 7 дни седях на дивана, исках да се самоубия

Световното първенство по бокс – ексклузивно по RING и на VOYO! (ВИДЕО)

Унижение, което не е било отдавна: Синер загуби само три гейма на 1/8-финал

Световната атлетика призна Георги Павлов за председател на БФЛА

Велизар Димитров пред bTV: Срещу Испания не става със страх (ВИДЕО)

