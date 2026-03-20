"Работите по терена се извършват със сериозни темпове и целта е да стане най-добрият поне на Балканите" - думи, които топлят всяко "армейско" сърце.

Чухме ги в новото видео, което разкрива как върви реновирането на стадион "Българска армия".

Дългоочакваната визуализация на трибуни "Г", "В" и "Б" разкри как се очаква да изглежда стадионът, който трябва да бъде открит през лятото на 2026 г.

Железни седалки и амфитеатър

Александър Ангелов - изпълнителен директор на фирмата-строител, разказа, че секторът за най-върлите фенове на ЦСКА ще бъде с капацитет от 5617 места за мачове от българското първенство и 4835 за международни мачове.

В двата ъгъла на легендарната трибуна са предвидени и зони за хора в неравностойно положение, които ще имат идеален изглед към събитията на терена.

Достъпът до трибуните ще се осъществява през 6 обособени входа. Сигурността на зрителите ще е гарантирана според най-високите стандарти – секторът разполага с 4 евакуационни изхода, както и със специална предпазна мрежа.

Седалките ще са метални и сгъваеми.

3 модерни павилиона ще предлагат разнообразен избор от храни и напитки, а на разположение на феновете ще са и луксозни просторни санитарни помещения (2 мъжки, 2 дамски и 2 тоалетни за хора в неравностойно положение).

Непосредствено пред Северната трибуна е ситиуран т.нар. „Амфитеатър“ – специално място, пресъздаващо стария вид на легендарния „червен“ сектор. Достъпът до стъпаловидните трибуни ще е свободен, а на фасадата срещу тях ще бъде разположена и огромна видеостена.

Две части в Сектор "Б"

Срещуположният сектор - "Б", ще бъде разделен на две. Частите ще са за гостуващи фенове и за такива на домакините. Максималният капацитет на домакинската част е 3482 места. Той може да нарасне с още 1858 за мачовете от вътрешното първенство.

Целият гостуващ сектор, който ще съдържа 2 блока и 3 пътехода, ще бъде ограден със специална плексигласова ограда с височина 4 метра, както и с предпазна мрежа.

Терен

Ключов елемент в изграждането и функционирането на терена е иновационната дренажна технология, която ще може да отводнява перфектно дори при пороен и продължителен дъжд. Благодарение на специално оборудване, състоящо се от компресор, вентилационна камера и термо-помпена група, през дренажните тръби ще е възможно чрез предварително темпериран въздух да се обогатява почвата с кислород, а също така да я затопля или охлажда в зависимост от конкретните метеорологични условия.

Самото тревно покритие също ще е революционно за България – то ще е на хибридна основа с 95% естествена и 5% изкуствена трева. Миксът ще гарантира изключителната здравина и устойчивост на терена. Настилката на „Армията“ ще разполага и с възможно най-модерната отоплителна и напоителна система.