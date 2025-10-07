bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Съсипан труд: Глигани провалиха мач в Црънча

Какъв малшанс за клуба на Николаос Цитиридис...

Съсипан труд: Глигани провалиха мач в Црънча

Пореден колоритен сюжет в българския футбол. Мачът от Б областна група Пазарджик (позната и като Пазарджишката Бундеслига, или пета дивизия) между Бенковски 2006 Црънча и Орлета Пазарджик беше провален от... стадо глигани.

Животните нахлули на стадион "Георги Бенковски" и невъзмутимо разорали и без това калния терен. Пораженията се оказали твърде тежки и насроченият за миналия уикенд двубой е пренасрочен за ноември.

 

Информацията се потвърждава както от официалните документи на БФС, така и от съобщение на Бенковски 2006. "Домакинството с Орлета Пазарджик се отлага поради добре позната причина. Броени часове преди срещата глигани са разорали подгизналия терен, с което за пореден път съсипват труда на домакина и капитан на црънчани Георги Стоицов, поддържащ клубната база."

 

Сензационен трансфер

Село Црънча е с население 903 души, които мощно подкрепят своите любимци. Тимът е основан през 1942 година, а предишните му наименования са Сините стрели и Родопски спортист. Стадион "Георги Бенковски" пък е построен през 1973 година.

Преди година ръководството обяви сензационен трансфер - лицето на bTV Николаос Цитиридис. Клубът го анонсира като "първото чуждестранно попълнение".

