Сектор Г попита за обединение с ЦСКА 1948

Няма да приемем човек, работил дълго против нашите ценности, идеали и разбирания

Организираните фенове на ЦСКА от Трибуна Сектор Г отправиха официален въпрос към ръководството дали действително се готви обединение с ЦСКА 1948. Настойчивият слух циркулира през последните дни из публичното пространство.

В позицията на привържениците категорично се посочва, че подобен ход ще бъде посрещнат остро.

Декларацията

Армейци,

На първо място ще благодарим на Христо Янев и играчите за себераздаването и труда вчера - така трябва да играе ЦСКА във всеки един мач без изключение! Това желание и хъс искаме да виждаме във всеки един наш футболист на терена, както сигурни сме и вие.

Въпреки това през последните седмици в общественото пространство се тиражират меко казано притеснителни слухове, свързани с едно друго отборче, носещо чуждо име, неговият финансов благодетел и нашия любим отбор. Не можем да подминем този "шум" току-така и бихме искали да се обърнем директно към ръководството на ЦСКА с няколко конкретни и ясни въпроса:

Проекта от Бистрица

Истина ли е, че се обсъжда "обединение" с проекта от Бистрица? Как точно ще се оформи и реализира този акт? Как и под каква форма се очаква армейската общност да приеме човек, работил толкова дълго време против нашите ценности, идеали и разбирания? Ако тези неща не отговорят на истината ще излезете ли с директно и ясно опровержение, за да успокоите и без това меко казано неспокойната обстановка около клуба ни?

Благодарни сме за всичко, направено до момента - строящия се наш нов дом, базите, цялостните инфраструктурни подобрения и инвестиции, но въпреки това няма как да подминем подобни, надяваме се спекулации, с лека ръка и искаме да чуем конкретни отговори.

САМО ЦСКА!"

