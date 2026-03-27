Селекционерът недоволен след 10:2: Типична българщина!

Въпреки че за първи път през 21-ви век и едва за втори в историята българският национален отбор по футбол вкара 10 гола на съперник, селекционерът на тима Александър Димитров не спести критики!

"Лъвовете" победиха Соломоновите острови с 10:2 в своеобразен полуфинал от приятелския турнир FIFA Серии в Индонезия и на 30 март ще играем на финала.

След срещата Димитров поздрави футболистите, но и заяви, че не е доволен от допуснатите попадения.

Ако бяхме Германия

"Доволен съм от дебютантите и от всички останали. Отнесохме се както трябва към мача и към противника. Не ми хареса тази типична българщина, инициативата им дадохме. Говорихме с играчите, притеснително е, но младите момчета и всички останали се раздадоха. Ако можем да променим манталитета, ще бъде добре. Ако бяхме немци, нямаше да допуснем два гола", каза веднага след мача пред БНТ Димитров.

Като бивш футболист в тим от Индонезия, селекционерът разкри, че условията за мача са били тежки заради високите температури и влагата.

"Поуки не можем да си вадим от този мач. Благодаря на играчите, че се вложиха максимално. Човек, който е бил тук, знае колко са тежки условията. Беше много топло, беше много влажно. Губил съм по 4 килограма на такива мачове", сподели той.

Финалът

За купата на турнира ще играем срещу победителя от Индонезия - Сейнт Китс и Невис.

"Със сигурност на финала ще играем Индонезия. Много по-сериозен съперник. Разполагат с изключително силен отбор, играят във водещите първенства. Това ще им е втори мач при новия треньор, ще има 40-50 000 човека на трибуните. Ще видим как ще се възстановим, В този турнир ще дам възможност на всички състезатели", прогнозира Димитров.