Селекционерът за Светослав Вуцов: Два пъти наруши правилника

Вратарят Светослав Вуцов е нарушил два пъти вътрешния правилник на националния отбор по футбол по време на лагера за мачовете с Турция и Испания.

Това разкри в своя официална позиция селекционерът на "лъвовете" Александър Димитров.

По-рано през деня футболистът на Левски заяви в свое изявление, че се оттегля временно от националния тим, тъй като се чувства нежелан и иска да запази спортната си форма и психическата си устойчивост.

Позицията на Димитров

В отговор на твърденията, Александър Димитров посочи своята позиция и заяви, че вратата на тима е винаги отворена за стража.

"Във връзка с решението на вратаря на ПФК Левски Светослав Вуцов да се оттегли от националния отбор на България бих искал да информирам футболната общественост, че приемам решението му, но и бих желал да заявя категорично следното:

Националният отбор на България е над всичко и всички - и в него трябва да играят само футболисти, които имат искрено желание да защитават цветовете на своята родина.

В националния отбор има правила и дисциплина, които важат за всички, и никой не е над тях, независимо как се казва.

В тази връзка по време на лагера преди мачовете от световните квалификации с Турция и Испания самият Светослав Вуцов на два пъти наруши вътрешния правилник на отбора, в който са предвидени съответните санкции.

Въпреки тези свои провинения аз и колегите ми от треньорския щаб гласувахме доверие именно на Светослав Вуцов да застане на вратата на България при гостуването на европейския шампион Испания.

Към самия Светослав Вуцов никога не е имало неуважително отношение от страна на моите колеги, макар той самият да е демонстрирал такова към членове на треньорския щаб.

За всеки един български футболист трябва да е чест и гордост да играе за националния отбор, вратите на който са отворени за вратаря Светослав Вуцов.

Аз самият оставам отворен към конструктивен диалог със Светослав Вуцов, както и с ръководството на ПФК Левски, към което винаги съм изпитвал уважение.

С уважение,

Александър Димитров

Селекционер на България “А”

Подкрепата

Първи за конфликта в националния тим алармира треньорът на вратарите на Левски Божидар Митрев.

От клуба на Вуцов пък го подкрепиха, като осъдиха използваната срещу него вербална агресия.

В мача срещу Турция Вуцов остана резерва, а срещу Испания допусна 4 гола.

