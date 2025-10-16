bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Светослав Вуцов напуска националния... временно

Вратарят на Левски иска да запази спортната си форма и психическата си устойчивост

Светослав Вуцов напуска националния... временно

Светослав Вуцов обяви, че временно се оттегля от националния отбор. Решението му идва след разкритията на треньора му в Левски Божидар Митрев за понесени обвинения за загубата с 1:6 от Турция и отправени закани за "съсипване на психиката" от хора в щаба, оглавяван от селекционера Александър Димитров.

Позицията на Вуцов

Да облека фланелката на България е мечта, с която съм израснал. Тя тежи, защото е чест и отговорност към хората, които обичат футбола, към съотборниците, към семейството и към всички, които вярват в нас.

В последните седмици осъзнах, че присъствието ми в националния отбор предизвиква напрежение в щаба, а някои действия и непремерени реплики ме карат да се чувствам нежелан, въпреки че съм официално повикан. Няма смисъл да посочвам виновни, тъй като не търся конфликт. Търся среда, в която един млад футболист да може да работи спокойно, с доверие и без да се налага непрестанно да си пази гърба. Такава среда съм намерил в клубния си отбор, за което благодаря.

Скандал след 0:4: Заплашили да съсипят Светослав Вуцов

Заявявам публично желанието си временно да се оттегля от националния отбор. Решението ми не е срещу България, а е, за да запазя спортната си форма и психическата си устойчивост и да остана верен на принципите, без които футболът няма смисъл - уважение, честен диалог и еднакви правила за всички.

Желан и защитен

Ще бъда първият, който ще откликне отново, когато почувствам, че съм истински желан и защитен в среда, където има ясна комуникация, взаимно уважение и фокус върху футбола.

Сашо Димитров отрича да има скандал: Вуцов закъсня, но няма напрежение (ВИДЕО)

Дотогава ще продължа да работя всеки ден на мястото, което чувствам като дом - Левски, за да ставам по-добър и да съм готов за момента, в който ще мога отново да помогна на националния отбор с чиста съвест и високо вдигната глава.

Извинявам се на феновете от свое име и от името на отбора за лошите ни резултати напоследък и моля за уважение към това лично решение."

