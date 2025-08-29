Селфи на Ботев Враца - Черно море и отиваш на концерт на Миле Китич и Драгана

Интересна инициатива предприеха от Ботев Враца, за да привлекат фенове на стадиона за мача от Първа лига срещу Черно море.

Срещата е днес, а петима от привържениците по трибуните ще получат билети за концерта на... Драгана Миркович и Миле Китич.

Двете звезди на сръбския турбо фолк ще пеят пред стадион "Христо Ботев" в неделя, а билетите за това събитие са разпродадени!

Играта

Заради големият интерес, от Ботев Враца решиха да зарадват петима късметлии.

Те трябва да са на трибуните за срещата, да се снимат и да публикуват кадъра в страницата на домакините. Петима от тях ще получат билети.

В момента Ботев Враца е на седмо място в класирането, а Черно море е пети, така че предстоящият мач е със статут на дерби за този етап от първенството.

Концертът

Драгана Миркович и Миле Китич са две от най-популярните музикални звезди в Сърбия.

Те имат редица фенове у нас и често гостуват за концерти.

Във Враца ще им акомпанират 7 от най-изявените духови оркестъри в западната ни съседка, включително и победителят в тазгодишното издание на "Гуча" - известния фестивал на духовата музика.

Билетите бяха с цени от 60 до 500 лв., но вече не са налични.