Селфи на Ботев Враца - Черно море и отиваш на концерт на Миле Китич и Драгана

Интересна инициатива предприеха от Ботев Враца, за да привлекат фенове на стадиона за мача от Първа лига срещу Черно море.

Срещата е днес, а петима от привържениците по трибуните ще получат билети за концерта на... Драгана Миркович и Миле Китич. 

Двете звезди на сръбския турбо фолк ще пеят пред стадион "Христо Ботев" в неделя, а билетите за това събитие са разпродадени! 

Играта

Заради големият интерес, от Ботев Враца решиха да зарадват петима късметлии

Те трябва да са на трибуните за срещата, да се снимат и да публикуват кадъра в страницата на домакините. Петима от тях ще получат билети. 

В момента Ботев Враца е на седмо място в класирането, а Черно море е пети, така че предстоящият мач е със статут на дерби за този етап от първенството. 

Концертът

Драгана Миркович и Миле Китич са две от най-популярните музикални звезди в Сърбия

Те имат редица фенове у нас и често гостуват за концерти. 

Във Враца ще им акомпанират 7 от най-изявените духови оркестъри в западната ни съседка, включително и победителят в тазгодишното издание на "Гуча" - известния фестивал на духовата музика. 

Билетите бяха с цени от 60 до 500 лв., но вече не са налични. 

