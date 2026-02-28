Баскетболът не спира: Апоел срещу Везенков в София!

Баскетболният Апоел Тел Авив активно работи по безопасното извеждане на своите състезатели от Израел на фона на нарастващия военен конфликт, съобщава местното издание Sport5.co.il.

Основната цел на клуба е да събере всички играчи и служители в София, където отборът да може да продължи тренировките и участието си в Евролигата без прекъсване.

Снимка: Lap.bg

Организирането на пътуването обаче се оказва сериозно предизвикателство заради затвореното въздушно пространство над страната. Клубът проучва нетрадиционни варианти, като възможността е да се транспортира с круизен кораб директно до България.

В София Апоел ще приеме защитаващия титлата си турски Фенербахче на 7 април в мача от 36-ия кръг на турнира. Преди това обаче селекцията на Димитрис Итудис има редица важни срещи: на 3 март ще бъде домакин на Париж, следват мачовете с Виртус на 19 март, с Панатинайкос на 2 април и с Олимпиакос на 9 април с участието на Александър Везенков.

Снимка: Lap.bg

Междувременно другият голям израелски клуб – Макаби Тел Авив, също взема мерки за безопасността на чуждестранните си състезатели след последния мач от Евролигата срещу Монако. Някои играчи могат да напуснат Израел през Египет или Йордания и оттам да продължат към Европа.

Баскетболната лига в Израел е прекратена за неопределен период.

В класирането на Евролигата Апоел заема петото място с баланс 17/11, докато Макаби е на по-задна позиция с 14 победи и 15 загуби.

Снимка: Lap.bg

Не само клубният, но и националният отбор на Израел работи при ограничителни условия. В момента тимът се намира в Лимасол, където се провежда текущият прозорец на ФИБА по пътя към Световното първенство през 2027 г. След впечатляваща победа с 40 точки над Кипър в петък вечер, двата отбора се подготвят за реванш на същото място в неделя. В група Е Израел заема трето място с актив 1/2.