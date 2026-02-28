bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Голямото таекуондо шоу започна и България вече празнува медал

Световният елит е в София

Голямото таекуондо шоу започна и България вече празнува медал

Сребърен медал за България още в първия ден на Bulgaria Open с ранг G2 – Станислав Митков извоюва отличието в кат. до 63 кг при мъжете.

В столичната "Арена 8888" се провежда най-големият международен турнир по таекуондо у нас. Над 2300 състезатели от цял свят се впускат в битките за златните медали.

Елит

Надпреварата е под патронажа на президента на България Илияна Йотова. На откриването присъстваха олимпийската шампионка Ивет Горанова, кикбоксьорът Стоян Копривленски, доайенът Чавдар Чернев, бизнесменът Петър Манджуков, легендата от САЩ'94 Ивайло Йорданов, председателят на федерацията по лека атлетика Георги Павлов, шефът на федерацията по плуване Георги Аврамчев, председателят на федерацията по ММА Станислав Недков и още представители на бизнеса, дипломацията и политиката.

От 03:00 сутринта до върха на Европа: историята на Станислав Митков (ВИДЕО)

Признание

"Ние се опитваме днес да покажем на света, че това е едно общо дело. Спортът е този, който може да събере всички на едно място. Спортът е този, който може да ни накара да бъдем заедно, да се радваме и да тъжим заедно. Защото в едно семейство няма само радост, има и тъга. Всички, които са тук и велики спортисти, дипломати, бизнесмени, политици, това е нашето семейство", каза Слави Бинев на официалното откриване.

Днес битките продължават при кадети, юноши и девойки. Утре е надпреварата в Пумсе, както и детският турнир Royal Open Kids.

Прибраха се с медали, мечтаят за още (ВИДЕО)
България София елит таекуондо турнир ивайло йорданов медал сребро слави бинев сащ94 стоян копривленски ивет горанова Станислав Митков

