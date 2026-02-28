Краля на футбола с пушка в ръце! (СНИМКИ)

На финала на световното първенство по футбол 1958 17-годишният Пеле разкъсва защитата на Швеция и бележи два гола при победата с 5:2. Светът получава нова икона. Футболът – своя бъдещ крал.

Само няколко месеца по-късно обаче момчето, което разплака планетата, облича не жълтия екип на Сантос, а военна униформа.

От триумфа до строя

През октомври 1958 г. Пеле навършва 18 години. В Бразилия военната служба е задължителна. Няма изключения - нито за шампиони, нито за гении.

„Току-що бях станал световен шампион и си мислех, че съм свободен“, спомня си той години по-късно. „Но ми казаха – сега трябва да дадеш пример.“

Опитва да убеди ръководството на Сантос да му помогне да избегне казармата. Отговорът е кратък: "Ако има 18-годишен бразилец, който трябва да служи, това е именно той".

Пушка и голове

Пеле е изпратен в 6-та брегова артилерийска бригада в Сантос. Денят му преминава в строеви занятия, оръжия, дисциплина, и ако остане време - малко тренировки. Военните му дават отпуск за клубните срещи и за мачовете на националния тим.

Става част от военния национален отбор на Бразилия и печели Купата на Южна Америка сред армейските състави. На легендарната "Ла Бомбонера" в Буенос Айрес бележи два гола срещу Аржентина във финала.

Дори получава първия червен картон в кариерата си – доказателство, че страстта му не признава униформа.

По-късно Пеле признава, че армията не го е забавила – тя го е изградила. Дисциплината, придобита в строя, става фундаментът на великата му кариера – три световни титли, над 1000 гола и статут на безспорен символ на футбола.

Пеле не е единствената легенда, минала през казармата:

Ерик Кантона служи във френската армия преди да стане икона на Манчестър Юнайтед; Ференц Пушкаш израства в армейския Хонвед и достига чин - майор; Боби Чарлтън съчетава службата си с началото на кариерата си на „Олд Трафорд“.