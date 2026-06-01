"Черната котка" отново удари "лъвовете" Футболните национали паднаха минимално в Пловдив

"Черната котка" Черна гора отново удари футболните национали! "Лъвовете" загубиха с 0:1 в приятелски мач, игран в Пловдив.

Единственото попадение за черногорците на ст. Христо Ботев отбеляза резервата Балша Секулич. Той беше точен в 68' - десетина минути след появата си в игра.

Така "трикольорите" не успяха да сложат край на негативната серия срещу този съперник и вече имат 4 загуби и 3 равенства. Последната им победа срещу Черна гора е с 4:1 на 5 септември 2009 г.

В петък (5 май) тимът ни гостува на Молдова. Следващият официален мач на България е на 26 септември, когато приемаме Люксембург на старта в Лигата на нациите.

Съставите

България: Даниел Наумов, Патрик-Габриел Галчев (73 - Иван Турицов), Кристиан Димитров, Теодор Иванов, Димитър Велковски (73 - Християн Петров), Петко Панайотов (80 - Мартин Минчев), Андриан Краев (46 - Емил Ценов), Никола Илиев (46 - Борислав Цонев), Марин Петков (61 - Здравко Димитров), Тонислав Йорданов (46 - Владимир Николов), Лукас Петков (61 - Георги Русев)

Черна гора: Балша Попович, Милан Роганович (89 - Никола Шипчич), Слободан Рубежич, Игор Вуячич (46 - Стефан Милич), Андрия Ражнятович (46 - Огнен Гашевич), Милош Бърнович (58 - Марко Янкович), Стефан Лончар (80 - Марко Шимун), Милан Вукотич (59 - Андрия Булатович), Дритон Цамай, Виктор Джуканович (58 - Балша Секулич), Андрей Костич (46 - Милутин Осмаич)