"Ще боли, няма да мога да дишам": Екатерина Аврамова влиза в ледени води! (ВИДЕО)

Когато Екатерина Аврамова е около басейна, винаги има свободен коридор за нея! Без съмнение тя е една от най-добрите плувкини по тези ширини и все още държи националните рекорди на България на 50 и 100 м гръб, въпреки че от 2014 г. плува за Турция.

След години в елитния спорт и две участия на олимпийски игри, тя е решила да направи смела крачка извън зоната си на комфорт!

Само след дни Аврамова ще участва на европейското първенство в ледени води в Италия!

10 дни подготовка

Само за 10 дни в ледените води, тя е готова за голямото предизвикателство. Достатъчна ли е тази подготовка? Да, ако е проведена под зоркия поглед на Петър Стойчев - световен шампион именно в ледени води!

„Психически се бях подготвила, че ще е изключително неприятно – че ще боли, че няма да мога да дишам. Но Петър Стойчев ми обясни всяка стъпка. И когато за първи път усетих студа… всъщност ми хареса.“

Психиката

При леденото плуване студът е екстремен, но страхът отстъпва място на концентрацията.

"В ледената вода е много важно да запазиш самообладание, да не дишаш на къси интервали и да се съсредоточиш върху това, че така или иначе е студено, на всички им е студено, не си единствената. Петър каза: "Когато влизаш, няма нужда да викаш - на всички им е студено и на никой не му пука, че на теб ти е студено, изборът си е изцяло твой.", усмихва се широко Аврамова.



За нея това не е просто спортно предизвикателство, а личен избор да тества собствените си граници.

"Бих казала, че ние сами си слагаме границите на възможностите и че няма нищо невъзможно, стига да искаме, да знаем как да го постигнем и да се опитаме да направим първата крачка - нищо не би ни спряло", философски заключва тя.



На европейското първенство в Молвено, Италия (02-07 февруари), Аврамова ще участва на 100 метра кроул и в специална олимпийска щафета, само ден след откриването на Игрите в Милано/Кортина, което е днес, 6 февруари.