Ще се разделят ли ЦСКА и Душан Керкез? От клуба отговориха! (ВИДЕО)

Босненският специалист постигна нещо невиждано

ЦСКА продължава да боксува! "Червените" нямат победа от началото на сезона, а вчера (30 август) направиха 2:2 със Славия - четвърто равенство през сезона. Тимът има и две загуби - от Локомотив Пловдив и ЦСКА 1948. 

За първи път в историята си ЦСКА не може да постигне победа в първите 6 мача от кампанията. 

На този фон въпросът е логичен: Ще си тръгне ли треньорът Душан Керкез?

Отговорът

След срещата със Славия пред медиите говори новият спортен директор на "червените" Бойко Величков. Той бе категоричен за позицията на ръководството: На този етап клубът не предвижда треньорска смяна!

"Разбирам ситуацията и защо повдигате темата. Разбира се, винаги когато нещата не вървят, това е тема в съвременния футбол. Не е обсъждано това нещо. Аз не съм обсъждал с никой. Не е поставено на въпрос и просто ще бъде нечестно и некоректно спрямо клуба да коментираме нещо такова в този момент. Когато дойдох в клуба, едно от нещата, които беше ясно заявено, че трябва да се действа в едно добро разбирателство, един добър колектив с всички спортни фигури в отбора. Аз не искам да се деля от старши треньора. Всички в клуба сме виновни за това състояние", заяви Величков след мача. 

Керкез бе назначен през лятото, като замени на поста Александър Томаш, с който ЦСКА остана пети в класирането и загуби баража за участие в европейските клубни турнири. 

Снимка: Lap.bg

Самочувствието

Според Величков, основният проблем за ЦСКА и футболистите в момента е липсата на самочувствие на терена.

"Липсата на самочувствие може да обяснена с много неща - страх, лоши резултати. Ние обяснения винаги можем да намерим - глупаво е да ги търсим. Важното е дали го демонстрираме, или не. Ако го имаме и не го демонстрираме като отбор и личности, можем донякъде да го оправдаем с някакви психологически състояния, проблеми моментни, но вярвам, че играчите на ЦСКА трябва да демонстрират самочувствие в трудните моменти, защото всеки може да демонстрира това самочувствие, тази увереност тогава, когато нещата вървят. Виждам, че отборът не показва тази увереност, която трябва да имат играчи на ЦСКА", заяви той.

В следващия кръг ЦСКА е домакин на Септември. Мачът е на 13 септември. 

