"Хайде към "Б" група!" ЦСКА пак не победи!

Джеймс Ето'о вкара гола на сезона, даде асистенция и бе изгонен, а ЦСКА отново не победи. Славия задълбочи кризата при "червените", завършвайки 2:2 на стадион "Александър Шаламанов".

Тимът на Душан Керкез е с 4 точки, колкото има и последният място в Първа лига - Ботев Пловдив, а на стадиона още на полувремето се чуха иронични скандирания: "Хайде към "Б" група...!, "Ще имате най-хубавия стадион там..."

След 6 изиграни мача "армейците" имат нула победи, четири равенства и две загуби.

Снимка: БГНЕС

В третата минута Ето'о, който най-вероятно е следващият, който ще си тръгне от отбора, се пребори за топката в центъра с Мохамед Досо и с удар от около 50 метра прехвърли излезлия напред Иван Андонов.

Домакините стигнаха до изравнителен гол в 27' - Кристиян Балов надигра Давид Пастор на фланга и намери Жордан Варела, а роденият в Ница футболист с прецизно изпълнение направи Бусато безпомощен.

Снимка: БГНЕС

10 минути по-късно "белите" организираха бърза атака, при която отново Балов изведе Янис Гермуш, който стреля, топката се отклони в крака на Лапеня, а след това се озова отново зад гърба на Бусато. "Червените" имаха претенции за засада, но такава не беше отсъдена.

Седем минути след подновяването на играта Сегер намери Ето'о в половината на домакините, той напредна и изведе влезлия като резерва Леандро Годой в наказателното поле, а за Кошмара не бе проблем да отбележи първия си гол за новия си отбор.

Снимка: БГНЕС

В 62' играчите на ЦСКА имаха претенции за игра с ръка на Диего Фераресо. Пет минути след това Иван Минчев стреля от дистанция, а Бусато спаси.

ЦСКА остана с човек по-малко в 69', след като Джеймс Ето'о получи втори жълт картон за задържане на Кристиян Стоянов.

Така Душан Керкез стигна до антирекорд в историята на ЦСКА от шест мача без победа от началото на сезона.

