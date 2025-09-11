Ще се съгласи ли? Херо се съветва с Ицо (ВИДЕО и СНИМКИ)

Христо Стоичков и Димитър Димитров-Херо в разговор за бъдещето на националния отбор. Двамата обсъдиха тягостната тема в Бургас по време на третото издание на детския футболен турнир, носещ името на носителя на Златната топка.

Именно Димитров е сред спряганите имена за наследник на подалия оставка Илиан Илиев. Очаква се за временен селекционер да бъде назначен треньорът на младежите Александър Димитров.

По информация на bTV, Ицо и Херо са дискутирали именно евентуалното завръщане на специалиста на поста. Той вече беше начело на България в периода 1998-1999 година, а под негово ръководство Стоичков изигра последния си мач с националната фланелка - 1:1 срещу Англия.

Трагичен старт

До раздялата с Илиев се стигна след най-слабия старт в квалификации - без значение световни или европейски. Нашите паднаха с по 0:3 от Испания и Грузия.

"Представихме се по-добре от Турция. Ние паднахме само с три". Така Стоичков лаконично коментира ситуацията с националите. Турция бяха разгромени с 0:6 от Испания, а пред октомври ще гостуват на "Васил Левски".

Снимки и автографи

Стотици фенове се събраха в центъра на Бургас, за да се срещнат с Камата и да получат автограф. Събитието се организира с подкрепата на Община Бургас и е посветено на най-малките почитатели на футбола.

В турнира се включиха отборите на Бургас Спорт, Нефтохимик, Черноморец, Звездичка, Атлетик и Бургас 2024. Всеки тим изигра по три срещи.