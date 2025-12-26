bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Отиде си олимпийски шампион

Анатолий Бондарчук почина в Канада

Отиде си олимпийски шампион

Бившият олимпийски шампион по хвърляне на чук и по-късно треньор Анатолий Бондарчук почина на 85-годишна възраст, съобщи Европейската атлетическа федерация (ЕАА).

Бондарчук, който се състезаваше за Съветския съюз, спечели златния медал в хвърлянето на чук на олимпийските игри в Мюнхен'72. Четири години по-късно той спечели и бронз в Монреал.

Първият човек, хвърлил чук ​​над 75 метра

Той също така печели европейски златен медал през 1969 г. в Атина. По-късно същата година поставя нов световен рекорд от 75,48 метра, което го прави първият човек, хвърлил чук ​​на повече от 75 метра.

Сила с една ръка (ВИДЕО)

След края на кариерата си, става треньор. Най-известният му ученик е руснакът Юрий Седих, който печели олимпийски титли в хвърлянето на чук през 1980 и 1988 г. и все още държи световния рекорд с 86,74 м, който поставя на Евро 1986 в Щутгарт.

Живот в Канада

Бондарчук, който е от украински произход, живееше в Канада през последните години. Там бе треньор и на бронзовия медалист по тласкане на гюле от олимпийските игри в Пекин през 2008 г., канадеца Дилън Армстронг. Той е бил и в щаба на настоящия олимпийски шампион по хвърляне на диск, също канадец Итън Кацберг.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Двама атлети намерени мъртви при идентични обстоятелства!

 
Тагове:

легенда канада лека атлетика атина монреал световен рекорд кончина Мюнхен72 Анатолий Бондарчук Евро 1986 Юрий Седих Итън Кацберг

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Синовете на Диого Жота ще изведат Ливърпул срещу Уулвърхемптън

Синовете на Диого Жота ще изведат Ливърпул срещу Уулвърхемптън
Надал: Сега откривам какъв искам да бъда, когато порасна

Надал: Сега откривам какъв искам да бъда, когато порасна
Норвежкият биатлонист е открит мъртъв с хипоксична маска

Норвежкият биатлонист е открит мъртъв с хипоксична маска
Гуардиола, виж колко тежа!

Гуардиола, виж колко тежа!

Последни новини

Надал: Сега откривам какъв искам да бъда, когато порасна

Надал: Сега откривам какъв искам да бъда, когато порасна
Синовете на Диого Жота ще изведат Ливърпул срещу Уулвърхемптън

Синовете на Диого Жота ще изведат Ливърпул срещу Уулвърхемптън
Може ли Роналдо да постигне невъзможното? (ФАКТФАЙЛ)

Може ли Роналдо да постигне невъзможното? (ФАКТФАЙЛ)
Норвежкият биатлонист е открит мъртъв с хипоксична маска

Норвежкият биатлонист е открит мъртъв с хипоксична маска
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV