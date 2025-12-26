Отиде си олимпийски шампион

Бившият олимпийски шампион по хвърляне на чук и по-късно треньор Анатолий Бондарчук почина на 85-годишна възраст, съобщи Европейската атлетическа федерация (ЕАА).

Бондарчук, който се състезаваше за Съветския съюз, спечели златния медал в хвърлянето на чук на олимпийските игри в Мюнхен'72. Четири години по-късно той спечели и бронз в Монреал.

Първият човек, хвърлил чук ​​над 75 метра

Той също така печели европейски златен медал през 1969 г. в Атина. По-късно същата година поставя нов световен рекорд от 75,48 метра, което го прави първият човек, хвърлил чук ​​на повече от 75 метра.

След края на кариерата си, става треньор. Най-известният му ученик е руснакът Юрий Седих, който печели олимпийски титли в хвърлянето на чук през 1980 и 1988 г. и все още държи световния рекорд с 86,74 м, който поставя на Евро 1986 в Щутгарт.

Живот в Канада

Бондарчук, който е от украински произход, живееше в Канада през последните години. Там бе треньор и на бронзовия медалист по тласкане на гюле от олимпийските игри в Пекин през 2008 г., канадеца Дилън Армстронг. Той е бил и в щаба на настоящия олимпийски шампион по хвърляне на диск, също канадец Итън Кацберг.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK