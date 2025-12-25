Сърцето му спря на 27: Каква е причината?

Светът на биатлона е в траур след внезапната смърт на норвежкия национал Сиверт Бакен. 27-годишният състезател бе намерен мъртъв на 23 декември в хотелската си стая в Лаваца, Северна Италия, където се намираше на тренировъчен лагер. Италианските власти водят разследване, като към момента официална причина за смъртта не е обявена.

Новината разтърси норвежкия биатлон по време на Коледните празници. В родния град на Бакен – Лилехамер – над 100 души се събраха на открита служба, за да отдадат почит на един от най-талантливите състезатели на своето поколение.

Кариера, белязана от талант и изпитания

Сиверт Бакен бе смятан за едно от големите имена в норвежкия биатлон. През 2016 г. той спечели два златни и един сребърен медал на Младежките олимпийски игри, а година по-късно помогна на Норвегия да триумфира на световното първенство за юноши.

Най-големият му успех при мъжете дойде на 20 март 2022 г., когато спечели масовия старт от Световната купа в Холменколен – първа и, за съжаление, единствена негова индивидуална победа на това ниво.

Само месеци по-късно кариерата му бе прекъсната рязко заради сериозни сърдечни проблеми. Бакен отсъства от състезанията близо две години, като самият той в публични изяви споделяше, че симптомите са се появили след ваксинация срещу COVID-19. Въпреки това медицинските специалисти така и не обявиха официална причинно-следствена връзка.

"Усещах сякаш юмрук стиска сърцето ми"

Бакен споделя, че е изпитвал силна болка и понякога искрено се е страхувал за живота си. „Усещах сякаш юмрук стиска сърцето ми“, призна той в интервю за Лангрен.

Едва през есента на 2023 г. Сиверт успява да възобнови леките тренировки. Дори това обаче се оказва предизвикателство. През октомври той е принуден отново да се откаже от ските и през този период се фокусира върху стрелбата, прекарвайки дълги часове на стрелбището.

По време на продължителното си възстановяване, Бакен е подкрепян от приятелката си, норвежката биатлонистка Юни Арнеклейв. През първата зима, която Сиверт пропуска поради заболяване, тя постига пробив в кариерата си - става резерва за Норвегия на световното първенство през 2023 г., а няколко седмици по-късно записва първия си подиум за Световната купа, повтаряйки пътя на Бакен.

След близо 1000 дни отсъствие, Сиверт се завърна към състезанията. Лекарите му дадоха разрешение да се състезава и този сезон Бакен вече се доближаваше до подиума. Пето място в спринта в Анеси и трето място в индивидуалната надпревара в Йостерсунд по-рано този месец. Амбициите му бяха насочени към участие на олимпийските игри през 2026 г. Никой дори не спомена ваксината…

Изглеждаше, че най-лошото от изпитанието е зад гърба му. Самият Бакен каза, че се чувства много по-добре и вече не се тревожи от нищо. Но съдбата отреди друго.

Почит

Състезатели, треньори и ръководители от целия биатлонен свят изразиха съболезнованията си. Международният съюз по биатлон (IBU) публикува официално изявление, а звезди като Лагрейд, Йоханес и Тарей Бьо си спомниха за Бакен като за изключително трудолюбив, усмихнат и вдъхновяващ човек.

„Там, където други биха се отказали, ти продължаваше напред“, написа Лагрейд – думи, които обобщават пътя на Сиверт Бакен както в спорта, така и извън него.

„Скъпи Сиверт, съсипан съм и знам, че това засегна не само мен, но и цялото биатлонно семейство. Планирахме да тренираме заедно, но ти не дойде. Искахме да отпразнуваме Нова година заедно, но няма да си там. Животът ти поднесе изпитание след изпитание и сега се случи непоправимото. Несправедливо е. Ти ще бъдеш с мен във всяко състезание, във всеки момент от живота. Ще направя всичко възможно, за да те накарам да се гордееш с мен. Ще продължим да следваме мечтите си заедно“, написа италианският Томазо Джакомел в социалните мрежи.

Трагедия без отговори

Към момента причината за смъртта на младия норвежец остава неизвестна. Докато разследването продължава, светът на биатлона се обединява около едно – почитта към спортист, който не спря да се бори, дори когато пътят му беше осеян с тежки изпитания.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK