bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Синът на Ел Пистолеро става български национал?

18-годишният Симао Гарсес е сред големите таланти на панамския футбол

Синът на Ел Пистолеро става български национал?

Бомбастична новина от далечна Панама. Синът на бившия нападател на ЦСКА Хосе Гарсес - Ел Пистолеро, е гласен за национал на България! Става дума за 18-годишният Симао Гарсес, който също като баща си играе като централен нападател.

Синът на Ел Пистолеро

Тийнейджърът е роден в България, докато Ел Пистолеро е играч на "червените". В Панама младокът носи прякора Българина именно заради родното си място.

Според панамският журналист Алваро Мартинес, синът на Ел Пистолеро е следен от селекционера на младежкия национален отбор Тодор Янчев, който иска да го извика на лагер преди предстоящите мачове. Твърди се, че Симао Гарсес има български паспорт и няма да има проблем да играе за "лъвовете", ако, разбира се, самият футболист приеме предложението, пише "Мач Телеграф".

18-годишният Симао е най-големият талант в школата на панамския Сан Франциско, който към днешна дата е на второ място в местното първенство. Няма данни той да е дебютирал за първия отбор, но нападателят играе много силно в първенствата за юноши.

Хосе Гарсес - Ел Пистолеро

Иначе Хосе Гарсес Ел Пистолеро преминава в ЦСКА през юли 2007 г., като подписва договор за 3 години. Той вкара гол в дебюта си за победа над Беласица. Въпреки добрия старт, Ел Пистолеро, който бързо се превърна в любимец на феновете, не успя да се пребори с Ней за титулярно място.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

цска национален отбор тодор янчев панама български паспорт ел пистолеро хосе гарсия симао гарсия български национал

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Официално: Приеха великия Димитър Каров в Залата на славата на волейбола

Официално: Приеха великия Димитър Каров в Залата на славата на волейбола
Грозно: Прекратиха мач в Белгия след изцепка на фен (ВИДЕО)

Грозно: Прекратиха мач в Белгия след изцепка на фен (ВИДЕО)
Разград трепери! Спартак си тръгна с точка

Разград трепери! Спартак си тръгна с точка
Синер взриви Рияд: 6 милиона в джоба и Алкарас на колене!

Синер взриви Рияд: 6 милиона в джоба и Алкарас на колене!

Последни новини

Грозно: Прекратиха мач в Белгия след изцепка на фен (ВИДЕО)

Грозно: Прекратиха мач в Белгия след изцепка на фен (ВИДЕО)
Официално: Приеха великия Димитър Каров в Залата на славата на волейбола

Официално: Приеха великия Димитър Каров в Залата на славата на волейбола
Синер взриви Рияд: 6 милиона в джоба и Алкарас на колене!

Синер взриви Рияд: 6 милиона в джоба и Алкарас на колене!
Легендата е тук - Казийски ще играе финал срещу Левски

Легендата е тук - Казийски ще играе финал срещу Левски
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV