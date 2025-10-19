Синът на Ел Пистолеро става български национал?

Бомбастична новина от далечна Панама. Синът на бившия нападател на ЦСКА Хосе Гарсес - Ел Пистолеро, е гласен за национал на България! Става дума за 18-годишният Симао Гарсес, който също като баща си играе като централен нападател.

Синът на Ел Пистолеро

Тийнейджърът е роден в България, докато Ел Пистолеро е играч на "червените". В Панама младокът носи прякора Българина именно заради родното си място.

¡¡¡CUIDADO NOS ROBAN EL MANDADO!!!



Simao Garcés, hijo de José Luis Garcés, estaría en el radar de las juveniles de Bulgaria ... Simao nació en Bulgaria cuando el 'Pistolero' jugaba CSKA Sofía en 2007 y actualmente es una de las joyas del San Francisco de La Chorrera. pic.twitter.com/eAx9eN6GOf — Álvaro Martínez (@duroalhueso) October 17, 2025

Според панамският журналист Алваро Мартинес, синът на Ел Пистолеро е следен от селекционера на младежкия национален отбор Тодор Янчев, който иска да го извика на лагер преди предстоящите мачове. Твърди се, че Симао Гарсес има български паспорт и няма да има проблем да играе за "лъвовете", ако, разбира се, самият футболист приеме предложението, пише "Мач Телеграф".

18-годишният Симао е най-големият талант в школата на панамския Сан Франциско, който към днешна дата е на второ място в местното първенство. Няма данни той да е дебютирал за първия отбор, но нападателят играе много силно в първенствата за юноши.

Хосе Гарсес - Ел Пистолеро

Иначе Хосе Гарсес – Ел Пистолеро преминава в ЦСКА през юли 2007 г., като подписва договор за 3 години. Той вкара гол в дебюта си за победа над Беласица. Въпреки добрия старт, Ел Пистолеро, който бързо се превърна в любимец на феновете, не успя да се пребори с Ней за титулярно място.

