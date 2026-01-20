bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Сираков и Боримиров се щракнаха с една от големите български звезди

Срещнаха се на летището

Сираков и Боримиров се щракнаха с една от големите български звезди

Един от най-разпознаваемите българи в световен мащаб - кечистът Русев, изпрати шефовете на Левски вероятно към Турция, където отборът е на лагер. 

Мирослав Барняшев, както е истинското име на звездата от WWE, сам се похвали със срещата в социалните мрежи.

Признание

"Легенди!" - така Русев нарече мажоритарния собственик на "сините" Наско Сираков и изпълнителният директор Даниел Боримиров.

На снимката се вижда, че те с удоволствие позират. 

Самият Русев е фен на Локомотив Пловдив. През 2017 г., когато беше в пика на кариерата си, той дори се появи на "Лаута" за мач и носеше фланелка на "черно-белите". Той получи сертификат за членство във фен клуба. 

Кариера

Русев е роден в Пловдив, а като ученик се занимава с гребане и силов трибой.

През 2008 г. емигрира в САЩ, а през 2011 г. вече е част от Световната федерация по кеч (WWE). 

Българинът няколко пъти прекратява кариерата си на ринга. Последното му завръщане е от април 2025 г. 

кеч левски даниел боримиров наско сираков русев Мирослав Барняшев

