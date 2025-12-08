След като победи Левски с 2:0, Славия препъна и Лудогорец! "Белите" направиха 1:1 с шампиона в Разград в среща от 19-ия кръг на Първа лига.

Исак Соле даде аванс на Славия още в 1', но Ивайло Чочев изравни в 64'. Впоследствие влезлият като резерва за домакините Квадво Дуа удари греда.

Така Лудогорец е трети с актив от 34 точки - 10 зад лидера Левски. "Орлите" имат мач в аванс - визита на Берое на 19 декември. Славия остава на седмата позиция с 28 точки. Столичани се намират в серия от 11 двубоя без поражение.

Снимка: Lap.bg

С равенството "белите" сложиха края на поредица от 3 загуби от Лудогорец. Последният успех за тима от "Овча купел" в сблъсъка беше в Разград - 3:2 през сезон 2023/2024.

Следващият мач на Лудогорец е домакинство на ПАОК на Кирил Десподов в Лига Европа. Двубоя можете да гледате в четвъртък (11 декември) от 19:45 ч., пряко по bTV Action.

За Славия предстои домакинство на ЦСКА 1948 в осминафиналите за Купата на България.

Снимка: Lap.bg

Съставите

Лудогорец: 1. Хендрик Бонман, 17. Сон, 4. Диниш Алмейда, 55. Идан Нахмиас, 3. Антон Недялков - К, 11. Кайо Видал, 18. Ивайло Чочев, 14. Петър Станич (73 - 37. Бернард Текпетей), 23. Дерой Дуарте, 30. Педро Нареси (80 - 26. Филип Калоч), 82. Иван Йорданов (46 - 9. Квадво Дуа)

Славия: 12. Леви Нтумба, 87. Диего Фераресо, 4. Никола Савич, 6. Мартин Георгиев, 24. Лазар Марин, 11. Мохамед Досо, 77. Емил Стоев (70 - 20. Жордан Варела), 8. Исак Соле (89 - 9. Роберто Райчев), 73. Иван Минчев - К (70 - 13. Илиян Стефанов), 18. Кристиян Балов (89 - 15. Артьом Варганов), 10. Янис Гермуш (76 - 14. Марко Милетич)

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK