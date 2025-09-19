След 107 дни безсилие: Душан Керкез вече не е треньор на ЦСКА

Това беше! Душан Керкез вече не е треньор на ЦСКА. С "армейците" се разделя и целият щаб на босненския специалист, научи bTV.

След загубата от Арда 0:1 търпението към Керкез се изчерпа. Спортният директор Бойко Величков призова за неговата оставка след поражението в Стара Загора. От днес той вече няма да води отбора на ЦСКА.

107 дни безсилие

Керкез бе официално представен на 4 юни и малко повече от 3 месеца след назначаването му, "червените" ще търсят негов заместник.

От началото на сезона ЦСКА има едва 7 точки от 8 изиграни мача. Единствената победа на "армейците" бе срещу Септември с голове в добавеното време. Преди Арда клубът от Борисовата градина загуби от Локомотив Пловдив и ЦСКА 1948.

Интересното е, че Арда уволнява трети пореден треньор на ЦСКА. През миналия сезон след 2 загуби от кърджалии "червените" уволниха Томислав Стипич. На негово място дойде Александър Томаш, който в края на сезона бе освободен, след като не успя да класира ЦСКА за евротурнирите именно след загуба от Арда.

Душан Керкез попада в топ 3 на най-бързо изгонените треньори от армейския клуб, заедно с Алън Пардю и Томислав Стипич.

Следващият мач на ЦСКА е в понеделник срещу Ботев Враца, като дотогава трябва да бъде решен заместника на Керкез. Очаква се временно начело да застане Валентин Илиев, който преди дни пое втория отбор.

