След 166 дни без загуба: Левски рухна на "Лаута"

След 166 дни без загуба по родните терени, Левски рухна на "Лаута"! "Сините" отстъпиха с 0:1 на Локомотив Пловдив като гости в мач от 10-ия кръг на Първа лига.

Предишното поражение за столичния гранд беше с 1:2 от Черно море у дома на 13 април - в предпоследния кръг от редовния сезон.

Единственото попадение тази вечер отбеляза Хуан Переа в 33', когато се възползва от груба грешка на Майкон.

Отмъщението на Локо

Успехът е първи за Локомотив срещу Левски в Пловдив от 6 август 2023 г. - тогава с 2:1. Последваха загуби с 1:2 и 0:2.

Така "железничарите" събраха 19 точки на третото място във временно класиране. Левски е втори с 20 и мач по-малко спрямо Локомотив. Води ЦСКА 1948 с актив от 22.

В следващия кръг "черно-белите" гостуват на Славия, докато тимът на Хулио Веласкес приема Берое.

Съставите

Локомотив: 1. Боян Милосавлйевич – 2. Адриан Кова, 5. Тодор Павлов, 23. Мартин Русков, 21. Енцо Еспиноса – 22. Ивайло Иванов, 12. Ефе Али – 39. Парвиз Умарбаев (88 - 13. Лукас Риан), 99. Жулиен Лами, 94. Каталин Иту (88 - 10. Франсиско Политино) – 9. Хуан Переа (75 - 11. Петър Андреев)

Левски: 92. Светослав Вуцов – 71. Оливер Камдем (74 - 21. Алдаир), 4. Кристиан Макун, 50. Кристиан Димитров, 3. Майкон – 18. Гашпер Търдин (81 - 37. Рилдо), 70. Георги Костадинов (64 - 47. Акрам Бурас) – 88. Марин Петков-к (64 - 22. Мазир Сула), 17. Евертон Бала, 99. Радослав Кирилов (74 - 95. Карл Фабиен) – 12. Мустафа Сангаре

