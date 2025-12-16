След мача с Левски: Витоша Бистрица повече няма да играе

Неочаквана развръзка за един от футболните отбори у нас, играл дори в елита. Витоша Бистрица се отказа от участие в Трета Югозападна лига.

Причината е финансова и бе съобщена в официалния профил на клуба в социалните мрежи.

Добрата новина е, че детско-юношеската школа ще продължи да функционира.

Необходимост от финансов ресурс

"ФК Витоша Бистрица преустановява участие в Трета Югозападна Група.

Поради необходимостта от сериозен финансов ресурс за постигане на по-високи цели и връщането на отбора в Професионалният Футбол, ФК Витоша Бистрица преустановява участието си в Трета Лига. При наличие на сериозен интерес за финансиране, стабилизиране и подкрепа към любимият ни клуб, всеки е добре дошъл.

Снимка: Lap.bg

Ръководството ще насочи усилията си изцяло в ДЮШ. Целите пред клуба ще бъдат изграждане и създаване на млади футболисти и интегрирането им в мъжкият футбол.

Условията, които предлага клуба за развитието и спокойствието на младите ни таланти в школата, продължават да са едни от най-добрите.

Малки Тигри мечтайте, трудете се и давайте максимума във всяка тренировка, защото вие сте бъдещето", се казва в съобщението.

Само преди дни тимът игра на осминафинал в турнира за Купата на България, но загуби от Левски.

В Югоизточната Трета лига Витоша е на трето място в класирането с 11 победи, 5 равенства и 3 загуби и изостава на 8 точки от лидера Рилски спортист Самоков.

Историята

Тимът от Бистрица е основан през 1958 г. и е първият от селата в софийско, който участва в организирано първенство - Трета лига през 1974 г.

Най-големите успехи на Витоша са от началото на ХХ век. През 2012 г. печели за първи път Купата на аматьорската лига, а през сезон 2016/2017 печелят плейоф за участие в Първа лига.

Снимка: Lap.bg

"Тигрите" се задържат в елита три сезона, но така и не успяват да впечатлят с играта си.

Тимът е известен с това, че за ветераните играе бившият премиер на България Бойко Борисов.

Снимка: БГНЕС

