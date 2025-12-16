Станка Златева: Беше година с интриги и много глупости

"Беше дълга година, с много интриги и много глупости, но най-важни са резултатите. Важен е българският дух, важно е, че българските деца показаха талант, воля и желание за развитие.

Ще се радваме на следващата олимпиада да имаме българи, а не руснаци или хора, които са дошли да представляват нашата държава.

"Да сте живи и здрави и още дълги години в спорта"

Пожелавам всички да са здрави и да работим съвместно, за да може борбата ни да има резултати. Пожелавам ви да сте живи и здрави и още дълги години в спорта", каза председателят на федерацията по борба Станка Златева по време на награждаването на най-добрите ни борци за 2025 г.

Тя разкри намерението си да поканят в националния отбор най-добрите ни класици в момента Кирил Милов и Семен Новиков.





Откакто оглави централата, Златева многократно е обявявала, че правилата за централизирана подготовка трябва да се спазват от всеки, който иска да участва на големи първенства.

