bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Станка Златева: Беше година с интриги и много глупости

Ще поканим Новиков и Милов в националния отбор, каза президентът на федерацията по борба

Станка Златева: Беше година с интриги и много глупости

"Беше дълга година, с много интриги и много глупости, но най-важни са резултатите. Важен е българският дух, важно е, че българските деца показаха талант, воля и желание за развитие.

Ще се радваме на следващата олимпиада да имаме българи, а не руснаци или хора, които са дошли да представляват нашата държава.

"Да сте живи и здрави и още дълги години в спорта"

Пожелавам всички да са здрави и да работим съвместно, за да може борбата ни да има резултати. Пожелавам ви да сте живи и здрави и още дълги години в спорта", каза председателят на федерацията по борба Станка Златева по време на награждаването на най-добрите ни борци за 2025 г.

Янева и Рамазанов са №1 в борбата

Тя разкри намерението си да поканят в националния отбор най-добрите ни класици в момента Кирил Милов и Семен Новиков.

Откакто оглави централата, Златева многократно е обявявала, че правилата за централизирана подготовка трябва да се спазват от всеки, който иска да участва на големи първенства.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Двоен стандарт в борбата: Наш шампион с тежки обвинения
Тагове:

равносметка национален отбор борба награди бфб станка златева кирил милов Семен Новиков

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Акредитации, облекло, химн и знаме: Работи ли БОК преди Игрите в Милано?

Акредитации, облекло, химн и знаме: Работи ли БОК преди Игрите в Милано?
Янева и Рамазанов са №1 в борбата

Янева и Рамазанов са №1 в борбата
Христо Янев разкрива картите: вижте всички контроли и изненади

Христо Янев разкрива картите: вижте всички контроли и изненади
Кой е

Кой е "The best"? FIFA дава наградата си днес

Последни новини

Христо Янев разкрива картите: вижте всички контроли и изненади

Христо Янев разкрива картите: вижте всички контроли и изненади
Спортистите ни отиват на Игрите в Кортина/Милано с български флаг! (ВИДЕО)

Спортистите ни отиват на Игрите в Кортина/Милано с български флаг! (ВИДЕО)
Янева и Рамазанов са №1 в борбата

Янева и Рамазанов са №1 в борбата
„Настроила съм аларма за дата, на която може да не съм жива“

„Настроила съм аларма за дата, на която може да не съм жива“
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV